टोंक में फिर भड़का तनाव, देशवाली मोहल्ले में जमकर पथराव, झगड़े के बाद भारी पुलिस बल तैनात

Tonk Stone Pelting : राजस्थान के टोंक शहर में शुक्रवार रात पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के देशवाली मोहल्ले में दो अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा भड़क गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने वाल्मीकि बस्ती पर जमकर पथराव शुरू कर दिया. देखते ही देखते सड़क पर ईंट-पत्थर बिछ गए और कई लोगों को चोटें आईं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के लिए मोर्चा संभाला. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और दोनों पक्षों को अलग किया. मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है.

चार दिनों में पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में दूसरी पथराव घटना

यह घटना पिछले चार दिनों में पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग समुदायों के बीच पथराव और मारपीट की दूसरी बड़ी घटना है. इससे पहले मंगलवार को संघपुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें पथराव भी हुआ और लोग समूहों में एकत्र हो गए थे. उस समय भी हालात तनावपूर्ण हो गए थे और पुलिस व आरएसी की मदद से स्थिति संभाली गई थी. लगातार दो घटनाओं से इलाके में तनाव बढ़ गया है और लोग डर के माहौल में जी रहे हैं.

पुलिस का सख्त रुख और अफवाहों पर चेतावनी

टोंक के एडिशनल एसपी रतन लाल भार्गव ने बताया कि दो पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ और पथराव भी हुआ. उन्होंने कहा कि मौके पर शांति है और पुलिस ने भारी जाब्ता तैनात कर दिया है. शहर कोतवाली, थाना पुरानी टोंक, सदर थाना और लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल के साथ आरएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं. एडिशनल एसपी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहें न फैलाएं और अनावश्यक रूप से सड़कों या मोहल्लों में समूह बनाकर न बैठें. उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वाल्मीकि समाज की पंचायत और फैसला

घटना के बाद वाल्मीकि समाज ने तुरंत पंचायत बुलाई और एक बड़ा फैसला लिया. समाज ने घोषणा की है कि अब वाल्मीकि समाज की महिलाएं और पुरुष देशवाली मोहल्ले में निजी या सरकारी तौर पर सफाई का काम नहीं करेंगे. यदि कोई ऐसा करता पाया गया, तो समाज की ओर से उसे दंडित किया जाएगा. यह फैसला समाज में गहरी नाराजगी और असुरक्षा की भावना को दर्शाता है.



बीजेपी नेताओं की मांग: असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई

घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने भी बयान जारी कर प्रशासन से मांग की है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो. उन्होंने कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं शांति व्यवस्था के लिए खतरा हैं और इन्हें रोकने के लिए पुलिस को और सख्त होना चाहिए. नेताओं ने स्थानीय प्रशासन से त्वरित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की है.

स्थिति पर नजर, फ्लैग मार्च जारी

पुलिस ने देशवाली मोहल्ले और आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है ताकि लोग शांत रहें और कोई अफवाह न फैले. प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है. टोंक शहर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते तनाव के कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं. प्रशासन ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की है.

यह घटना टोंक में सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है. पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए हरसंभव प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों से दूर रहें और शांति बनाए रखें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!