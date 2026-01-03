राजस्थान के टोंक में खुदाई के दौरान निकली सिल्वर देग, मौके पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़

Tonk News: टोंक जिले में निवाई की ग्राम पंचायत सींदड़ा के गांव देवरी में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब खेतों के समीप स्थित चारागाह भूमि में खुदाई के दौरान एक सिल्वर देग मिलने की सूचना सामने आई.
Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में निवाई की ग्राम पंचायत सींदड़ा के गांव देवरी में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब खेतों के समीप स्थित चारागाह भूमि में खुदाई के दौरान एक सिल्वर देग मिलने की सूचना सामने आई. देग मिलने की खबर फैलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हो गए और खजाना मिलने की अटकलें लगाई जाने लगीं.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम करीब चार बजे कुछ ग्रामीणों ने चरागाह भूमि में ताजा गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई और एक जोड़ी चप्पल पड़ी देखी. इस पर ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने गांव में इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए तथा सरपंच रामसहाय मीणा को बुलाया गया.
सरपंच द्वारा निवाई पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आशंका जताई कि उक्त स्थान पर कोई लाश दबी हो सकती है. इसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन मंगवाकर खुदाई करवाई गई. खुदाई के दौरान वहां से एक सिल्वर देग बरामद हुई.
देग निकलते ही ग्रामीणों में खजाना मिलने की चर्चा तेज हो गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थिति को देखते हुए थानाधिकारी घासीराम, तहसीलदार नरेश गुर्जर, भू-अभिलेख अधिकारी सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित किया.
पुलिस व प्रशासन ने बरामद सिल्वर देग को अपने कब्जे में लेकर निवाई थाने पहुंचाया. बाद में प्रशासन ने देग को उप कोष अधिकारी कार्यालय निवाई में सुरक्षित रखवाकर सील करवा दिया. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार देग को पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा नियमानुसार खोला जाएगा और इसकी जांच की जाएगी.
