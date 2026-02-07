Zee Rajasthan
Rajasthan Politics: बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया रात भर रोती थीं... मदन दिलावर का कांग्रेस पर तीखा हमला

Rajasthan News: टोंक (निवाई) में मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिमागी दिवालियापन हो गया है. राम मंदिर के लिए कारसेवकों को गोलियों से भुना गया था. साथ ही, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी रात भर रोती थीं. दिलावर ने खेजड़ी (राजस्थान का राज्य वृक्ष) पर भी बात की, कहा कि सरकार खेजड़ी को नहीं कटने देगी और सब पर रोक लगा दी गई है. यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Feb 07, 2026, 08:10 AM IST | Updated: Feb 07, 2026, 08:10 AM IST

Rajasthan Politics: निवाई (टोंक). जिला निवाई में शहीद स्मारक के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिमागी दिवालियापन हो गया है. मंत्री ने राम मंदिर, बाटला हाउस एनकाउंटर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए कड़े प्रहार किए. इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

राम मंदिर पर कारसेवकों को गोलीबारी याद दिलाई
मदन दिलावर ने कहा कि राम मंदिर के लिए कारसेवकों को गोलियों से भुना गया था. 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई सरकारें आईं, लेकिन मुगलों की मानसिकता वाली सरकारों ने राम मंदिर नहीं बनने दिया.


बाटला हाउस पर सोनिया का रोना और राहुल का बयान
शिक्षा मंत्री ने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि जब आतंकवादी मारे जाते थे तो सोनिया गांधी रात भर रोती थीं. यह मैं नहीं कह रहा, यह राहुल गांधी ने कहा था. दिलावर ने तंज कसते हुए कहा कि जब आतंकवादियों पर प्रहार होता है तो कांग्रेस कहती है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो नींद नहीं आती.

धारा 370 और कांग्रेस की पुरानी बातें
मंत्री ने धारा 370 हटाए जाने पर कांग्रेस के विरोध को याद दिलाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, जिसका मतलब हिंदुस्तानियों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश वहाँ लागू नहीं होने चाहिए. दिलावर ने कहा कि कांग्रेस की बात पर विश्वास क्यों करते हो? उनका दिमाग दिवालिया हो गया है.

खेजड़ी बचाओ और मुख्यमंत्री की तारीफ
मदन दिलावर ने खेजड़ी आंदोलन पर कहा कि हमारी सरकार खेजड़ी को नहीं कटने देगी और सब पर रोक लगा दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि भजनलाल सबकी चिंता करते हैं. किसान, बुजुर्ग, महिलाओं और विकलांग भाइयों-बहनों की पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये की गई है. यह पहली बार देखा है.

बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत
इससे पहले निवाई पहुंचने पर मदन दिलावर का बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. दिलावर ने कार्यकर्ताओं से एक-एक करके संवाद किया. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण और उत्साह ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है. मोदी सरकार के विकसित भारत के जनकल्याणकारी बजट और नीतियों की सराहना की और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आव्हान किया.

