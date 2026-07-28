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देवली में SP रोशन मीणा ने दिलाई नशामुक्ति की शपथ, महिला सुरक्षा और हेलमेट को लेकर दिया बड़ा संदेश

Tonk News: टोंक के देवली में जिला SP रोशन मीणा ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा, नशामुक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति और कालिका यूनिट के गठन को महत्वपूर्ण कदम बताया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Jul 28, 2026, 05:09 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 05:09 PM IST
देवली में SP रोशन मीणा ने दिलाई नशामुक्ति की शपथ, महिला सुरक्षा और हेलमेट को लेकर दिया बड़ा संदेश
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक के देवली में जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने आमजन के साथ संवाद कर महिला सुरक्षा, नशामुक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश दिया. नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में सीएलजी सदस्यों, छात्राओं, महिलाओं, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ाई जा रही भागीदारी

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बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के विजन के अनुरूप पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है. उन्होंने बताया कि देवली थाने में महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति और विशेष कालिका यूनिट का गठन महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस दौरान देवली डीएसपी हेमराज मुंड और थाना प्रभारी प्रीती रत्नू भी मौजूद रहे.

बैठक में दिलाई गई लोगों को नशामुक्ति की शपथ

एसपी रोशन मीणा ने छात्राओं, महिलाओं और आमजन से नशे के खिलाफ जनजागरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी नशा करने वालों या नशीले पदार्थों की तस्करी की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि नशा समाज और परिवारों को बर्बाद कर रहा है. इसलिए इसके खिलाफ सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी. बैठक में उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई.

सड़क सुरक्षा को लेकर SP ने लोगों को किया जागरूक

सड़क सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने लोगों को जागरूक किया. उन्होंने महिलाओं और छात्राओं से अपने परिवार के सदस्यों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने की अपील करते हुए कहा कि हेलमेट का नियमित उपयोग सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को काफी हद तक कम कर सकता है.

कार्यक्रम के अंत में व्यापार महासंघ के दोनों धड़ों ने जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा का साफा पहनाकर, माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया. व्यापार महासंघ की ओर से सुरेश अग्रवाल और व्यापार महासंघ अध्यक्ष पंकज जैन के नेतृत्व में स्वागत किया गया. इस दौरान शहर के कई गणमान्य नागरिक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.


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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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