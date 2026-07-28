/देवली में SP रोशन मीणा ने दिलाई नशामुक्ति की शपथ, महिला सुरक्षा और हेलमेट को लेकर दिया बड़ा संदेश

Tonk News: राजस्थान के टोंक के देवली में जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने आमजन के साथ संवाद कर महिला सुरक्षा, नशामुक्ति और सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश दिया. नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में सीएलजी सदस्यों, छात्राओं, महिलाओं, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ाई जा रही भागीदारी

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के विजन के अनुरूप पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है. उन्होंने बताया कि देवली थाने में महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति और विशेष कालिका यूनिट का गठन महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस दौरान देवली डीएसपी हेमराज मुंड और थाना प्रभारी प्रीती रत्नू भी मौजूद रहे.

बैठक में दिलाई गई लोगों को नशामुक्ति की शपथ

एसपी रोशन मीणा ने छात्राओं, महिलाओं और आमजन से नशे के खिलाफ जनजागरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी नशा करने वालों या नशीले पदार्थों की तस्करी की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि नशा समाज और परिवारों को बर्बाद कर रहा है. इसलिए इसके खिलाफ सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी. बैठक में उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई.

सड़क सुरक्षा को लेकर SP ने लोगों को किया जागरूक

सड़क सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने लोगों को जागरूक किया. उन्होंने महिलाओं और छात्राओं से अपने परिवार के सदस्यों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने की अपील करते हुए कहा कि हेलमेट का नियमित उपयोग सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को काफी हद तक कम कर सकता है.

कार्यक्रम के अंत में व्यापार महासंघ के दोनों धड़ों ने जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा का साफा पहनाकर, माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया. व्यापार महासंघ की ओर से सुरेश अग्रवाल और व्यापार महासंघ अध्यक्ष पंकज जैन के नेतृत्व में स्वागत किया गया. इस दौरान शहर के कई गणमान्य नागरिक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.