/टोंक में आंधी-तूफान का खौफनाक मंजर, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मचा हाहाकार! वीडियो वायरल

Rajasthan Viral Video: राजस्थान के टोंक जिले के रतनपुरा गांव में बीते रविवार को धाकड़ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान आंधी-तूफान और बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई की कुछ ही देर में विवाहस्थल पर सजा शादी का पाण्डाल तबाह हो गया और बर्बादी का मंजर नजर आया. शादी में आए लोगों ने जीवन में पहली बार बवंडर का ऐसा नजारा देखा. इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए.

धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन दोपहर लगभग 3:30 बजे अचानक मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि यहां तेज हवाओं ने देखते ही देखते बवंडर का रूप ले लिया. बवंडर इतना शक्तिशाली था, जिसमे सब कुछ तबाह हो गया और बवंडर कुछ ही देर में तबाही के निशान छोड़ गया.



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तबाही का अंदाजा आप फोटोज़ को देखकर लगा सकते हैं. यहां महज कुछ मिनटों में बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई की ना सिर्फ टेंट, बल्कि वहां रखा सभी तरह का सामान उड़कर दूर-दूर खेतों में जा गिरे. वर-वधुओं को देने को लिए लाया गया सामान भी उड़कर दूर जा गिरा. इस बवंडर से बचने की कोशिश के दौरान लोगों पर टेंट के काम में आने पाईपों की चपेट में आने से कई बच्चे व महिलाएं भी चोटिल हो गई.



बवंडर के बाद यहां तेज बारिश भी देखने को मिली, जिसके बाद सामूहिक विवाह में भाग लेने आए लोगों की सभी खुशियां काफूर हो गईं. आयोजकों द्वारा शाम को खुले में 36 जोड़ों के फेरे जैसे-तैसे संपन्न कराए गए. बवंडर के ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.



गौरतलब है कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए दोपहर में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया व सांसद हरीश चंद्र मीणा भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद ये बवंडर ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया. बाद में विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौके पर पंहुचे थे.

