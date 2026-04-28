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टोंक में आंधी-तूफान का खौफनाक मंजर, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मचा हाहाकार! वीडियो वायरल

Rajasthan Viral Video: टोंक के रतनपुरा गांव में बीते रविवार को धाकड़ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान आंधी-तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि कुछ ही देर में विवाह स्थल पर सजा शादी का पाण्डाल तबाह हो गया. इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: Apr 28, 2026, 05:26 PM|Updated: Apr 28, 2026, 05:26 PM
टोंक में आंधी-तूफान का खौफनाक मंजर, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मचा हाहाकार! वीडियो वायरल
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Rajasthan Viral Video: राजस्थान के टोंक जिले के रतनपुरा गांव में बीते रविवार को धाकड़ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान आंधी-तूफान और बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई की कुछ ही देर में विवाहस्थल पर सजा शादी का पाण्डाल तबाह हो गया और बर्बादी का मंजर नजर आया. शादी में आए लोगों ने जीवन में पहली बार बवंडर का ऐसा नजारा देखा. इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए.

धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन दोपहर लगभग 3:30 बजे अचानक मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि यहां तेज हवाओं ने देखते ही देखते बवंडर का रूप ले लिया. बवंडर इतना शक्तिशाली था, जिसमे सब कुछ तबाह हो गया और बवंडर कुछ ही देर में तबाही के निशान छोड़ गया.

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तबाही का अंदाजा आप फोटोज़ को देखकर लगा सकते हैं. यहां महज कुछ मिनटों में बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई की ना सिर्फ टेंट, बल्कि वहां रखा सभी तरह का सामान उड़कर दूर-दूर खेतों में जा गिरे. वर-वधुओं को देने को लिए लाया गया सामान भी उड़कर दूर जा गिरा. इस बवंडर से बचने की कोशिश के दौरान लोगों पर टेंट के काम में आने पाईपों की चपेट में आने से कई बच्चे व महिलाएं भी चोटिल हो गई.

बवंडर के बाद यहां तेज बारिश भी देखने को मिली, जिसके बाद सामूहिक विवाह में भाग लेने आए लोगों की सभी खुशियां काफूर हो गईं. आयोजकों द्वारा शाम को खुले में 36 जोड़ों के फेरे जैसे-तैसे संपन्न कराए गए. बवंडर के ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

गौरतलब है कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए दोपहर में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया व सांसद हरीश चंद्र मीणा भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद ये बवंडर ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया. बाद में विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौके पर पंहुचे थे.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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