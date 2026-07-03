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टोंक में पुलिस थाने के पास के दुकान का शटर काटकर चोरी, CCTV तोड़े, हजारों रुपये कैश लेकर बदमाश फरार

Rajasthan Crime: टोंक में कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में थाने से महज 100 मीटर दूर चोरों ने एक दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. बदमाश दुकान में घुसकर सीसीटीवी कैमरे और उनकी वायरिंग तोड़ने के बाद गल्ले से करीब 30 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए.

Edited byAman SinghReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 03, 2026, 01:11 PM|Updated: Jul 03, 2026, 01:11 PM
टोंक में पुलिस थाने के पास के दुकान का शटर काटकर चोरी, CCTV तोड़े, हजारों रुपये कैश लेकर बदमाश फरार
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के टोंक शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर मुख्य बाजार में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया.

शटर काटकर दुकान में घुसे चोर

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बदमाश दुकान का शटर काटकर अंदर घुसे, सीसीटीवी कैमरे और उनकी वायरिंग भी तोड़ दी, ताकि कोई सबूत न बच सके. चोर दुकान से करीब 30 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है और शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

गल्ले से 30 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार

टोंक के मुख्य बाजार स्थित आरएम लाइनिंग डोरा-बटन की दुकान में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया. बदमाश पहले दुकान का शटर काटकर अंदर दाखिल हुए और फिर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ उनकी वायरिंग भी तोड़ दी. इसके बाद गल्ले में रखी करीब 30 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी.

चोरी से व्यापारियों में आक्रोश

पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. वहीं शहर के सबसे व्यस्त बाजार और कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई इस चोरी की घटना ने व्यापारियों में दहशत और आक्रोश पैदा कर दिया है. लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बीच व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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