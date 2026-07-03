/टोंक में पुलिस थाने के पास के दुकान का शटर काटकर चोरी, CCTV तोड़े, हजारों रुपये कैश लेकर बदमाश फरार

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Rajasthan Crime: राजस्थान के टोंक शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर मुख्य बाजार में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया.
शटर काटकर दुकान में घुसे चोर
बदमाश दुकान का शटर काटकर अंदर घुसे, सीसीटीवी कैमरे और उनकी वायरिंग भी तोड़ दी, ताकि कोई सबूत न बच सके. चोर दुकान से करीब 30 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है और शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.
गल्ले से 30 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार
टोंक के मुख्य बाजार स्थित आरएम लाइनिंग डोरा-बटन की दुकान में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया. बदमाश पहले दुकान का शटर काटकर अंदर दाखिल हुए और फिर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ उनकी वायरिंग भी तोड़ दी. इसके बाद गल्ले में रखी करीब 30 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी.
चोरी से व्यापारियों में आक्रोश
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पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. वहीं शहर के सबसे व्यस्त बाजार और कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई इस चोरी की घटना ने व्यापारियों में दहशत और आक्रोश पैदा कर दिया है. लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बीच व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
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