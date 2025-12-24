फर्जी फोनपे-इन्वेस्टमेंट और सेक्सटॉर्शन से 70 लाख की ठगी, 4 साल से सक्रिय गैंग का भंडाफोड़

Tonk Cyber Fraud: राजस्थान के टोंक जिले में साइबर अपराध के विरुद्ध DST टीम टोंक ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 70 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया है. टीम ने देर रात निवाई थाना क्षेत्र में दबिश देकर तीन साइबर अपराधियों को डिटेन किया.

आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड एवं अपाचे आरटीआर पावर बाइक जब्त की गई है. पुलिस थाना निवाई में तीनों आरोपियों के विरुद्ध साइबर क्राइम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी फोन-पे ऐप, फर्जी इन्वेस्टमेंट लिंक तथा सेक्सटॉर्शन के माध्यम से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आम जनता को मोटी रकम दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे. आरोपी पिछले करीब चार वर्षों से साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

जानकारी के अनुसार, आरोपी पिछले एक वर्ष से निवाई थाना क्षेत्र की शिवाजी कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे. DST टीम की इस प्रभावी कार्रवाई से साइबर ठगों में हड़कंप मच गया है.

आरोपी सलमान पुत्र बाबू उम्र 20 वर्ष निवासी जामडोली थाना, बरौनीखुशीराम चौधरी पुत्र खेमराज उम्र 19 वर्ष निवासी मोटूका थाना, बरौनीविजय राज पुत्र देवा लाल सैनी उम्र 18 वर्ष निवासी गणेश नगर थाना निवाई को गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है.

