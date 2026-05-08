/ACB को देखते ही कांपने लगा रिश्वतखोर! फर्श पर फेंके घूस के पैसे, टोंक औषधि विभाग में मचा हड़कंप

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए औषधि नियंत्रण कार्यालय में तैनात एक संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान सोनू पंवार के रूप में हुई है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत था. उसने एक परिवादी से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी करवाने की एवज में 13 हजार रुपए की रिश्वत ली थी.

लाइसेंस के लिए मांगे थे 15 हजार रुपए

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक परिवादी ने अपने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. इस काम को पूरा करवाने के बदले में आरोपी सोनू पंवार ने परिवादी से 15,000 रुपए की मांग की थी. बाद में सौदा 13,000 रुपए में तय हुआ. परेशान होकर परिवादी ने 7 मई को टोंक एसीबी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

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एसीबी का जाल और 'हाई वोल्टेज' ड्रामा

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) झाबरमल ने बताया कि शिकायत मिलते ही उसका तुरंत सत्यापन करवाया गया. योजना के अनुसार, गुरुवार शाम को परिवादी रिश्वत की राशि लेकर औषधि नियंत्रण कार्यालय पहुंचा. जैसे ही सोनू पंवार ने 13,000 रुपए की रिश्वत लेकर अपनी पैंट की जेब में रखी, पहले से तैयार एसीबी की टीम ने उसे घेर लिया.

टीम को देखते ही आरोपी के हाथ-पांव फूल गए. खुद को फंसता देख उसने रिश्वत की राशि जेब से निकालकर कार्यालय के गेट के पास फर्श पर फेंक दी. हालांकि, एसीबी की सतर्क टीम ने राशि बरामद कर ली और सोनू पंवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जांच के घेरे में बड़े अधिकारी

इस गिरफ्तारी ने औषधि नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. चर्चा है कि एक मामूली संविदाकर्मी बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी या ड्रग इंस्पेक्टर की मिलीभगत के लाइसेंस कैसे जारी करवा सकता है? एसीबी अब इस एंगल से जांच कर रही है कि रिश्वत का यह पैसा ऊपर तक किसके इशारे पर जा रहा था.