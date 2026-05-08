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ACB को देखते ही कांपने लगा रिश्वतखोर! फर्श पर फेंके घूस के पैसे, टोंक औषधि विभाग में मचा हड़कंप

Tonk News: टोंक में एसीबी की बड़ी स्ट्राइक हुई है. मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 13,000 की रिश्वत लेते संविदाकर्मी सोनू पंवार गिरफ्तार हुआ है. टीम को देख आरोपी ने फर्श पर नोट फेंके, लेकिन बच नहीं पाया. अब ड्रग इंस्पेक्टर की भूमिका की भी जांच हो रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhupendar singh solanki
Published: May 08, 2026, 11:53 AM|Updated: May 08, 2026, 11:53 AM
ACB को देखते ही कांपने लगा रिश्वतखोर! फर्श पर फेंके घूस के पैसे, टोंक औषधि विभाग में मचा हड़कंप
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए औषधि नियंत्रण कार्यालय में तैनात एक संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान सोनू पंवार के रूप में हुई है, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत था. उसने एक परिवादी से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी करवाने की एवज में 13 हजार रुपए की रिश्वत ली थी.

लाइसेंस के लिए मांगे थे 15 हजार रुपए
पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक परिवादी ने अपने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. इस काम को पूरा करवाने के बदले में आरोपी सोनू पंवार ने परिवादी से 15,000 रुपए की मांग की थी. बाद में सौदा 13,000 रुपए में तय हुआ. परेशान होकर परिवादी ने 7 मई को टोंक एसीबी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

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एसीबी का जाल और 'हाई वोल्टेज' ड्रामा
एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) झाबरमल ने बताया कि शिकायत मिलते ही उसका तुरंत सत्यापन करवाया गया. योजना के अनुसार, गुरुवार शाम को परिवादी रिश्वत की राशि लेकर औषधि नियंत्रण कार्यालय पहुंचा. जैसे ही सोनू पंवार ने 13,000 रुपए की रिश्वत लेकर अपनी पैंट की जेब में रखी, पहले से तैयार एसीबी की टीम ने उसे घेर लिया.

टीम को देखते ही आरोपी के हाथ-पांव फूल गए. खुद को फंसता देख उसने रिश्वत की राशि जेब से निकालकर कार्यालय के गेट के पास फर्श पर फेंक दी. हालांकि, एसीबी की सतर्क टीम ने राशि बरामद कर ली और सोनू पंवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जांच के घेरे में बड़े अधिकारी
इस गिरफ्तारी ने औषधि नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. चर्चा है कि एक मामूली संविदाकर्मी बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी या ड्रग इंस्पेक्टर की मिलीभगत के लाइसेंस कैसे जारी करवा सकता है? एसीबी अब इस एंगल से जांच कर रही है कि रिश्वत का यह पैसा ऊपर तक किसके इशारे पर जा रहा था.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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