Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Tonk News: शादी के कार्ड बांटने गई महिला को ट्रेलर ने 20 मीटर तक घसीटा, हुई मौत

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक महिला को कुचल दिया. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Oct 29, 2025, 01:54 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 01:54 PM IST

Trending Photos

इस बार डस्टबिन में फेंका गया एक दिन का बच्चा, राजस्थान शर्मसार
8 Photos
bikaner news

इस बार डस्टबिन में फेंका गया एक दिन का बच्चा, राजस्थान शर्मसार

इस तरह बनता है राजस्थानी खीस, हर किसी को नहीं होता नसीब!
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनता है राजस्थानी खीस, हर किसी को नहीं होता नसीब!

कोटपूतली-बहरोड़ में पकड़ी गईऊंटों से भरी पिकअप, लोगों ने तस्कर की जमकर धुनाई, देखें तस्वीरें
6 Photos
jaipur news

कोटपूतली-बहरोड़ में पकड़ी गईऊंटों से भरी पिकअप, लोगों ने तस्कर की जमकर धुनाई, देखें तस्वीरें

ये जगह हैं माउंट आबू के छिपे हुए टूरिस्ट प्लेस, क्या देखे आपने?
6 Photos
mount abu

ये जगह हैं माउंट आबू के छिपे हुए टूरिस्ट प्लेस, क्या देखे आपने?

Tonk News: शादी के कार्ड बांटने गई महिला को ट्रेलर ने 20 मीटर तक घसीटा, हुई मौत

Tonk News: बजरी के ट्रकों, ट्रेलरों ओर ट्रैक्टरों से टोंक में होते हादसों पर लगाम नहीं लग रही है. एक बार फिर से बुधवार को एक परिवार की शादी की खुशियां एक तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रेलर ने मातम में बदल दी.

एक महिला अपने पति के साथ अपने गांव गोविंदपुरा थूणी से निवाई में 2 नवंबर को घर में भतीजी की होने वाली शादी के कार्ड बांटने आई. वहीं, महिला को नेशनल हाईवे 52 पर निवाई बाइपास पर कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

इसके बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. उसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए निवाई अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टोंक जिले के निवाई में नेशनल हाईवे 52 पर पैदल सड़क पर चल रही महिला को बजरी से भरे ट्रेलर ने कुचल दिया और इससे महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह महिला अपनी भतीजी की शादी का कार्ड देने जा रही थी. इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसके चलते शादी की खुशियां मातम में बदल गई. मृतक महिला अपनी भतीजी की एक नवंबर की शादी का कार्ड देने अपने पति के साथ आई थी.

महिला को बजरी का ट्रेलर करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जो बजरी से भरा हुआ था. सूचना पर निवाई DSP मृत्युंजय मिश्रा, थाना अधिकारी रामजीलाल मय जाब्ते घटनास्थल पर पहुंचे.

मृतक महिला की पहचान अनिता गुर्जर पत्नी देवराज गुर्जर निवासी विजय गोविंदपुरा थुणी PS दतवास के रूप में हुई. हाइवे एम्बुलेंस की मदद से उप जिला अस्पताल मोर्चरी में शव लाया गया. पुलिस द्वारा पंचनामा की कार्रवाई जारी है. मोर्चरी के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news