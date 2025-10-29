Tonk News: शादी के कार्ड बांटने गई महिला को ट्रेलर ने 20 मीटर तक घसीटा, हुई मौत

Tonk News: बजरी के ट्रकों, ट्रेलरों ओर ट्रैक्टरों से टोंक में होते हादसों पर लगाम नहीं लग रही है. एक बार फिर से बुधवार को एक परिवार की शादी की खुशियां एक तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रेलर ने मातम में बदल दी.

एक महिला अपने पति के साथ अपने गांव गोविंदपुरा थूणी से निवाई में 2 नवंबर को घर में भतीजी की होने वाली शादी के कार्ड बांटने आई. वहीं, महिला को नेशनल हाईवे 52 पर निवाई बाइपास पर कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

इसके बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. उसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए निवाई अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

टोंक जिले के निवाई में नेशनल हाईवे 52 पर पैदल सड़क पर चल रही महिला को बजरी से भरे ट्रेलर ने कुचल दिया और इससे महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह महिला अपनी भतीजी की शादी का कार्ड देने जा रही थी. इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसके चलते शादी की खुशियां मातम में बदल गई. मृतक महिला अपनी भतीजी की एक नवंबर की शादी का कार्ड देने अपने पति के साथ आई थी.

महिला को बजरी का ट्रेलर करीब 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जो बजरी से भरा हुआ था. सूचना पर निवाई DSP मृत्युंजय मिश्रा, थाना अधिकारी रामजीलाल मय जाब्ते घटनास्थल पर पहुंचे.

मृतक महिला की पहचान अनिता गुर्जर पत्नी देवराज गुर्जर निवासी विजय गोविंदपुरा थुणी PS दतवास के रूप में हुई. हाइवे एम्बुलेंस की मदद से उप जिला अस्पताल मोर्चरी में शव लाया गया. पुलिस द्वारा पंचनामा की कार्रवाई जारी है. मोर्चरी के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है.

