Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tonk
  • /टोंक के बैकुंठ धाम का रास्ता बदहाल, कीचड़ और पानी के बीच निकली अंतिम यात्रा

टोंक के बैकुंठ धाम का रास्ता बदहाल, कीचड़ और पानी के बीच निकली अंतिम यात्रा

Tonk News: टोंक शहर में बैकुंठ धाम जाने वाले मार्ग की बदहाल स्थिति एक बार फिर चर्चा में है. बारिश के बाद सड़क पर जलभराव और कीचड़ के बीच से अंतिम यात्रा गुजरने का वीडियो सामने आने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है. 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 08, 2026, 05:58 PM|Updated: Jul 08, 2026, 05:58 PM
टोंक के बैकुंठ धाम का रास्ता बदहाल, कीचड़ और पानी के बीच निकली अंतिम यात्रा
Image Credit: Tonk NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के नवाबी नगरी टोंक में विकास के दावों की हकीकत एक बार फिर सामने आई है. महादेवाली गौतम छात्रावास के पीछे बैकुंठ धाम जाने वाले मार्ग पर बारिश के बाद हुए जलभराव और कीचड़ के बीच से एक अंतिम यात्रा गुजरने का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह केवल एक सड़क की समस्या नहीं, बल्कि आमजन की गरिमा और संवेदनाओं से जुड़ा मामला है, जब अंतिम यात्रा तक को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़े, तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ
लोगों का आरोप है कि इस मार्ग की बदहाली को लेकर कई बार प्रशासन, नगर परिषद और संबंधित विभागों को शिकायतें व ज्ञापन दिए गए, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ. हर बारिश में यही स्थिति बन जाती है और स्थानीय लोग परेशानी झेलने को मजबूर हो जाते हैं.

आखिर जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान कब?
इस मुद्दे पर क्षेत्रवासियों ने टोंक के विधायक सचिन पायलट, सांसद हरीश चंद्र मीणा और राज्य की भजनलाल सरकार से सवाल किया है कि आखिर जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान कब होगा. लोगों का कहना है कि राजनीतिक बयान और विकास के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बैकुंठ धाम तक जाने वाला रास्ता भी सम्मानजनक नहीं बन पाया.

साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि यह जिला जिला कलेक्टर टीना डाबी के प्रशासनिक नेतृत्व में है, इसलिए प्रशासन को भी इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेकर जिम्मेदार विभागों को निर्देश देने चाहिए. उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान अब और टाला नहीं जाना चाहिए.

इस मामले को लेकर बीते चार दिन पहले जिला कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उसपर कोई असर नजर नहीं आया अब सवाल ये खड़ा होता है सबंधित विभाग कब चेतेगा ओर कब ये आमजन का आखिरी सफर ओर श्मशान की ओर जाने वाले इस रोड को कब बनाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जैसलमेर में आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर, 594 गांव छाया अंधेरा!

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

UCC पर राजस्थान की राजनीति गरमाई! कांग्रेस बोली- पहले ड्राफ्ट दिखाओ, फिर मांगो राय

Rajasthan Monsoon Update: 8 जुलाई को बाड़मेर-जोधपुर से आगे बढ़ेगा मानसून, बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, इन 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

दोस्त के लिए बना था डमी कैंडिडेट, पिछले साल की चालाकी इस बार पड़ गई भारी, AI ने सेकेंडों में पकड़ लिया पूरा खेल!

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

अजमेर हत्याकांड में बड़ा फैसला! प्रेमिका का गला रेतकर सिर कुचलने वाले पति-पत्नी को उम्रकैद

धौलपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, पहले पत्थर चले फिर गूंजे गोलियों के धमाके

घर से लापता निकिता बोली- 'मैंने अपनी मर्जी से की शादी', वायरल वीडियो से मामले में नया मोड़

दीपक की मौत के बाद पत्नी ने उठाया था खौफनाक कदम, न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे नर्सिंग कर्मी

राजस्थान में 8 से 10 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

शिक्षक तबादला सूची जारी : 5000 शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग, 10 दिन में ज्वाइनिंग

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भारी भूचाल, जानें आज किस रेट मिलेगा सोना-चांदी

महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, 1 की मौत, कई घायल

गडकरी के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की मरम्मत तेज, एनएचएआई ने शुरू किया पेचवर्क

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

कौन हैं IPS रंजीता शर्मा, जिन्हें मिली जयपुर ईस्ट की बड़ी जिम्मेदारी, पोस्टिंग की खबर सुन कांप रहे अपराधी

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, अलवर-सीकर समेत 19 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

Dungarpur: युवक ने घर में की आत्महत्या , 7 जुलाई को ही मुंबई से था लौटा

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, कार के ऊपर चढ़ा ट्रेलर, 2 की दर्दनाक मौत, 6 घायल

हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया! तेज रफ्तार ट्रेलर ने परिवार को रौंदा, 3 मासूमों और पिता की दर्दनाक मौत

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

जयपुर में बहुत बड़ा हादसा! ट्रक ने कुचल डाला परिवार, टुकड़ों में बट गए शव, तीन बच्चों की मौत

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

अब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे शहर, SBP कॉलेज में शुरू होगा BBA कोर्स

TAGS:
Tonk News
Rajasthan News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टोंक के बैकुंठ धाम का रास्ता बदहाल, कीचड़ और पानी के बीच निकली अंतिम यात्रा
Tonk News
2
Rajasthan project
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Weather
5
jAISALMER NEWS