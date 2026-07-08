/टोंक के बैकुंठ धाम का रास्ता बदहाल, कीचड़ और पानी के बीच निकली अंतिम यात्रा

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के नवाबी नगरी टोंक में विकास के दावों की हकीकत एक बार फिर सामने आई है. महादेवाली गौतम छात्रावास के पीछे बैकुंठ धाम जाने वाले मार्ग पर बारिश के बाद हुए जलभराव और कीचड़ के बीच से एक अंतिम यात्रा गुजरने का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह केवल एक सड़क की समस्या नहीं, बल्कि आमजन की गरिमा और संवेदनाओं से जुड़ा मामला है, जब अंतिम यात्रा तक को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़े, तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ

लोगों का आरोप है कि इस मार्ग की बदहाली को लेकर कई बार प्रशासन, नगर परिषद और संबंधित विभागों को शिकायतें व ज्ञापन दिए गए, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ. हर बारिश में यही स्थिति बन जाती है और स्थानीय लोग परेशानी झेलने को मजबूर हो जाते हैं.

आखिर जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान कब?

इस मुद्दे पर क्षेत्रवासियों ने टोंक के विधायक सचिन पायलट, सांसद हरीश चंद्र मीणा और राज्य की भजनलाल सरकार से सवाल किया है कि आखिर जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान कब होगा. लोगों का कहना है कि राजनीतिक बयान और विकास के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बैकुंठ धाम तक जाने वाला रास्ता भी सम्मानजनक नहीं बन पाया.

साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि यह जिला जिला कलेक्टर टीना डाबी के प्रशासनिक नेतृत्व में है, इसलिए प्रशासन को भी इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेकर जिम्मेदार विभागों को निर्देश देने चाहिए. उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान अब और टाला नहीं जाना चाहिए.

इस मामले को लेकर बीते चार दिन पहले जिला कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उसपर कोई असर नजर नहीं आया अब सवाल ये खड़ा होता है सबंधित विभाग कब चेतेगा ओर कब ये आमजन का आखिरी सफर ओर श्मशान की ओर जाने वाले इस रोड को कब बनाया जाएगा.

