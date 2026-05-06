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जब आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचीं IAS टीना डाबी, उनियारा में 'ऑन द स्पॉट' फैसला

Tonk News: टोंक कलेक्टर टीना डाबी ने उनियारा के ककोड में रात्रि चौपाल लगाकर जनसुनवाई की. 4 घंटे चली इस चौपाल में विधायक राजेंद्र गुर्जर की मौजूदगी में सड़क, पानी और बिजली से जुड़े 90+ परिवादों का मौके पर समाधान कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई.
 

Edited bySandhya YadavReported byBhupendar singh solanki
Published: May 06, 2026, 12:36 PM|Updated: May 06, 2026, 12:36 PM
जब आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचीं IAS टीना डाबी, उनियारा में 'ऑन द स्पॉट' फैसला
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में प्रशासनिक संवेदनशीलता और जनसुनवाई की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने उनियारा उपखंड की ककोड ग्राम पंचायत में एक भव्य रात्रि चौपाल का आयोजन किया. सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन को जनता के द्वार तक ले जाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल समस्याओं को सुना गया, बल्कि मौके पर ही उनके समाधान की राह प्रशस्त की गई.

इस विशेष रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर टीना डाबी के साथ देवली-उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर भी मौजूद रहे. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक साथ मौजूदगी ने ग्रामीणों में विश्वास का संचार किया. कार्यक्रम की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह चौपाल देर रात तक, लगभग 3 से 4 घंटे तक अनवरत चलती रही.

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चौपाल में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए, जिनमें रामरतन सोकरिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पूजा मीणा, उनियारा उपखंड अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शामिल हुए.

90 से अधिक समस्याओं का त्वरित निस्तारण
चौपाल के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के पुलिंदे लेकर पहुंचे. कलेक्टर टीना डाबी ने बेहद शालीनता और संजीदगी के साथ एक-एक परिवादी की बात सुनी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस दौरान 90 से अधिक परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. शेष जटिल प्रकरणों के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध सीमा में कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए.

मुख्य रूप से उठाई गई समस्याएं
ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी अपनी व्यथा अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनमें गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की उपलब्धता और पाइपलाइन की मरम्मत, सार्वजनिक रास्तों और चारागाह भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और कृषि व घरेलू बिजली आपूर्ति में सुधार और भूमि सीमा ज्ञान और नामांतरण से संबंधित प्रकरण प्रमुख थीं.

त्वरित कार्रवाई और जन-भरोसा
जिला कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें, यह सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है. विधायक राजेंद्र गुर्जर ने भी अधिकारियों को जनहित के कार्यों में तत्परता दिखाने को कहा.

रात्रि चौपाल के समापन पर ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की. लोगों का कहना था कि जब सर्वोच्च जिले के अधिकारी स्वयं उनके बीच आकर रात में समस्या सुनते हैं, तो व्यवस्था के प्रति उनका भरोसा और मजबूत होता है. अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया और संवेदनशीलता ने इस आयोजन को पूर्णतः सफल बनाया.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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