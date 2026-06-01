/टोंक में ऑनलाइन सट्टा, 6 करोड़ का हिसाब, हिस्ट्रीशीटर फरार

Tonk News : टोंक डीएसटी टीम ने थाना पुरानी टोंक के एक घर से संचालित सट्टे पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नैनवा थाना क्षेत्र निवासी रईस सहित 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया.

कार्रवाई में पिछले 6 महीनों का लगभग 6 करोड़ के सट्टे का हिसाब ओर 1 लाख 30 हजार की राशि के साथ ही 26 मोबाईल भी जब्त किए है.

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टोंक जिला मुख्यालय पर पुरानी टोंक थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के कैप्टन कॉलोनी में एक मकान में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. कार्रवाई से सट्टेबाजों में मचा हड़कंप मच गया हालांकि इस दौरान मकान मालिक हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक फरार हो गया जिसे पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है.

टोंक पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि टोंक में बैठकर पूरे राजस्थान में ऑनलाइन पर्ची सट्टे का संचालन किया जा रहा था. पुलिस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को हिरासत में लिया. आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 30 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस को 26 मोबाइल फोन, 14 कैलकुलेटर, एक टेबलेट फोन तथा हिसाब-किताब से संबंधित 7 डायरियां भी मिली हैं.

प्रारंभिक जांच में फोन-पे के माध्यम से 6 लाख 41 हजार रुपये के लेनदेन का रिकॉर्ड सामने आया है, जबकि बरामद दस्तावेजों में ऑनलाइन सट्टे से जुड़े 6 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन का हिसाब-किताब मिला है. पुलिस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. इस कार्रवाई को जिले में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

आपको बता दें कि भारत में ऑनलाइन सट्टा पूरी तरह से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है. किसी भी तरह के सट्टे का संचालन करना और उसमें भाग लेना गैर कानूनी है. इस तरह की किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी , मनी लॉंड्रिग और डिजिटल पेमेंट एप्स का अवैध इस्तेमाल करने पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई , भारी जुर्माना और जेल की सजा जैसे प्रावधान होते हैं.



