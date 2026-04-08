टोंक में एक्टिव हुई IAS टीना डाबी, अधिकारियों की ली पहली बैठक, फरियादियों का लगा जमावड़ा

IAS Tina Dabi: राजस्थान में पिछले दिनों आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ था, जिसमें चर्चित आईएएस टीना डाबी को टोंक जिला मिला. इसके बाद से ही टीना डाबी अब एक्टिव हो चुकी हैं. जिले के लोगों को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं.

नई कलेक्टर साहिबा से राहत की उम्मीद

टीना डाबी के पद भार ग्रहण करने के बाद उनके ऑफिस के बाहर फरियादियों का लगातार जमावड़ा रहता है, जो शायद इससे पहले कभी इतना नहीं देखा गया. लोग भी इसी आस में आ हैं कि नई कलेक्टर साहिबा उन्हें राहत देगी. इसको लेकर यह भी चर्चा है कि क्या टीना डाबी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या नहीं?

साप्ताहिक समीक्षा बैठक

इस बीच मंगलवार को कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर टीना डाबी एक्शन में नजर आई. यहां उन्होंने साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में अपनी मंशा से अवगत करवा दिया. बता दें कि जिले के अधिकारियों से टीना डाबी की पहली बैठक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फरियादियों का कलेक्टर के दरबार में रहता हैं जमावड़ा

प्रदेश में सबसे एक्टिव रहने वाले आईएएस अधिकारियों में शामिल IAS टीना डाबी के टोंक आने के बाद अब फरियादियों के लिए भी बड़ी आशा बनी है. फरियादियों को जल्द राहत देने के मामले में टीना डाबी पहले से ही काफी चर्चित रही हैं.

महिला सशक्तिकरण को लेकर नवाचार

इधर, जिला कलेक्टर के ज्वाइन करने के बाद से टीना डाबी के ऑफिस के बाहर लोगों की काफी भीड़ दिखाई देती है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. टीना डाबी ने नवाचार और त्वरित कार्रवाई से जैसलमेर और बाड़मेर में कलेक्टर रहते हुए लोगों का काफी राहत दी थी. टीना डाबी ने जैसलमेर में महिला सशक्तिकरण को लेकर नवाचार किया. उन्होंने महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चलाया, जो प्रदेश भर में काफी चर्चित रहा.

बता दें कि टीना डाबी का जन्म भोपाल में हुआ था. वहीं, जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ती थी, उस समय वह अपने माता-पिता और छोटी बहन के साथ दिल्ली आ गईं थी. उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. टीना डाबी टोंक से पहले जैसलमेर और बाड़मेर में जिला कलेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-