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75 फर्जी सिम और 11 साइबर ठगी की शिकायतें, टोंक DST ने 3 संदिग्धों को पकड़ा

Rajasthan Cyber ​​Crime: टोंक में साइबर अपराध के खिलाफ DST टीम ने कार्रवाई करते हुए पुरानी टोंक थाना क्षेत्र से 3 संदिग्ध साइबर अपराधियों को डिटेन किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी 75 फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे और NCRP पोर्टल पर उनके खिलाफ 11 ऑनलाइन साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Aug 10, 2026, 01:19 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 01:19 PM IST
75 फर्जी सिम और 11 साइबर ठगी की शिकायतें, टोंक DST ने 3 संदिग्धों को पकड़ा
Image Credit: Tonk Cyber ​​Crime

Rajasthan Cyber ​​Crime: राजस्थान में साइबर अपराध के खिलाफ टोंक DST टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में दबिश देकर तीन संदिग्ध साइबर अपराधियों को डिटेन किया है. आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. मामले में पुरानी टोंक थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ साइबर क्राइम से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.

NCRP पोर्टल पर आरोपियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज

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पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने मोबाइल फोन से 75 फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे. वहीं NCRP पोर्टल पर आरोपियों के खिलाफ 11 ऑनलाइन साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज होना भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले करीब चार वर्षों से साइबर ठगी के काम में सक्रिय थे.

मोटी रकम कमाने का झांसा देकर करते थे ठगी

आरोपी कथित तौर पर फर्जी PhonePe ऐप, फर्जी इन्वेस्टमेंट लिंक और सट्टा-मटका कल्याण के जरिए लोगों को मोटी रकम कमाने का झांसा देते थे. इसके लिए व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था. DST टीम की कार्रवाई के बाद साइबर ठगी से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर साइबर ठगी के नेटवर्क, फर्जी सिम कार्ड और अन्य जुड़े लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है. पुलिस द्वारा डिटेन किए गए आरोपी कानाराम पुत्र पप्पूलाल जाति मीणा उम्र 22 वर्ष निवासी तालपुरा थाना मेहंदवास, लोकेंद्र पुत्र पप्पूलाल जाति मीणा उम्र 21 वर्ष निवासी तुंबीपुरा थाना उनियारा, कुलदीप पुत्र हंसराज जाति गुर्जर उम्र 22 वर्ष निवासी तालपुरा थाना मेहंदवास पुलिस की जांच जारी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

हनुमानगढ़ एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में गोलूवाला पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अवैध तस्करी से अर्जित बताई जा रही उसकी संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज करने की कार्रवाई की. पुलिस के अनुसार, संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए है. पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर स्थित दुकान और जमीन को चिन्हित किया है.

विक्रमजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 7 प्रकरण दर्ज हैं. इनमें एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और धोखाधड़ी से संबंधित मामले शामिल हैं. कार्रवाई सीओ सिटी मीनाक्षी के नेतृत्व में की गई. गोलूवाला थानाधिकारी रजनदीप कौर ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई पूरी की. पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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