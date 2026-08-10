/75 फर्जी सिम और 11 साइबर ठगी की शिकायतें, टोंक DST ने 3 संदिग्धों को पकड़ा

Rajasthan Cyber ​​Crime: राजस्थान में साइबर अपराध के खिलाफ टोंक DST टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में दबिश देकर तीन संदिग्ध साइबर अपराधियों को डिटेन किया है. आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. मामले में पुरानी टोंक थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ साइबर क्राइम से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.

NCRP पोर्टल पर आरोपियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने मोबाइल फोन से 75 फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे. वहीं NCRP पोर्टल पर आरोपियों के खिलाफ 11 ऑनलाइन साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज होना भी सामने आया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले करीब चार वर्षों से साइबर ठगी के काम में सक्रिय थे.

मोटी रकम कमाने का झांसा देकर करते थे ठगी

आरोपी कथित तौर पर फर्जी PhonePe ऐप, फर्जी इन्वेस्टमेंट लिंक और सट्टा-मटका कल्याण के जरिए लोगों को मोटी रकम कमाने का झांसा देते थे. इसके लिए व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था. DST टीम की कार्रवाई के बाद साइबर ठगी से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर साइबर ठगी के नेटवर्क, फर्जी सिम कार्ड और अन्य जुड़े लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है. पुलिस द्वारा डिटेन किए गए आरोपी कानाराम पुत्र पप्पूलाल जाति मीणा उम्र 22 वर्ष निवासी तालपुरा थाना मेहंदवास, लोकेंद्र पुत्र पप्पूलाल जाति मीणा उम्र 21 वर्ष निवासी तुंबीपुरा थाना उनियारा, कुलदीप पुत्र हंसराज जाति गुर्जर उम्र 22 वर्ष निवासी तालपुरा थाना मेहंदवास पुलिस की जांच जारी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

हनुमानगढ़ एसपी बी. आदित्य के निर्देशन में गोलूवाला पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अवैध तस्करी से अर्जित बताई जा रही उसकी संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज करने की कार्रवाई की. पुलिस के अनुसार, संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए है. पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर स्थित दुकान और जमीन को चिन्हित किया है.

विक्रमजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 7 प्रकरण दर्ज हैं. इनमें एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और धोखाधड़ी से संबंधित मामले शामिल हैं. कार्रवाई सीओ सिटी मीनाक्षी के नेतृत्व में की गई. गोलूवाला थानाधिकारी रजनदीप कौर ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई पूरी की. पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है.

