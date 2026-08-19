/Ek Kadam Vikas ki Ore Tonk: सड़कों से लेकर सफाई और रोजगार तक, टोंक में विकास की नई कहानी, इन संस्थाओं ने निभाई अहम भूमिका

Ek Kadam Vikas ki Ore Tonk: ज़ी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का कारवां टोंक पहुंचा, जहां ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम के तहत जिले के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. ऐतिहासिक टोंक को राजस्थान का लखनऊ और नवाबों का शहर भी कहा जाता है. ब्रिटिश राज के दौरान यह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत रही थी, जिसकी स्थापना नवाब अमीर खान ने 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में की थी. टोंक अपनी पुरानी हवेलियों और शानदार इस्लामी एवं राजपूत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है.

कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. ज़ी राजस्थान के चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने सभी अतिथियों का मंच पर स्वागत किया. कार्यक्रम में चीफ गेस्ट पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे. विशिष्ट अतिथियों में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, निवाई-पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा, पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट शामिल रहे. कार्यक्रम में टोंक के विकास और उपलब्धियों पर चर्चा के साथ जिले का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया.

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कार्यक्रम में स्पॉन्सर्स को भी सम्मानित किया गया-

1. नगर पालिका, दूनी

अधिशासी अधिकारी अमर चंद गुर्जर के निर्देशन में दूनी नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं. आबादी क्षेत्रों में जगह-जगह सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है. इसके साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में स्ट्रीट और हाई-मास्ट लाइटें लगाई गई हैं. नियमित रूप से सफाई कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है. हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर पालिका द्वारा एक नर्सरी भी तैयार की गई है. इसके माध्यम से 7,000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. इन प्रयासों से शहर के सौंदर्यीकरण के साथ नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी सुलभ हो रही हैं.

2. नगर पालिका, टोडारायसिंह

प्रदेश के PHED मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के गृह नगर टोडारायसिंह में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार बेनीवाल के कुशल प्रबंधन एवं निर्देशन में बहुआयामी विकास कार्य किए जा रहे हैं. पालिका क्षेत्र में 6.61 करोड़ रुपये की लागत से जिला स्तरीय कन्वेंशन सेंटर और साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड का निर्माण कराया जा रहा है. नगर पालिका द्वारा इंटरनेट-बेस्ड सिस्टम से कचरा संग्रहण के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 6 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की जा रही है. इसके तहत ऑनलाइन सूचना एवं शिकायत के आधार पर डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की डिजिटल व्यवस्था शुरू होगी. वहीं, खालका ढाबा कॉलोनी में आजादी के बाद पहली बार करीब 40 परिवारों को आवासीय पट्टे जारी किए गए हैं.



3. देवली नगर पालिका

देवली नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमर चंद गुर्जर के कुशल प्रबंधन और निर्देशन में बहुआयामी विकास कार्य किए जा रहे हैं. पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा. अधिशासी अधिकारी अमर चंद गुर्जर शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सजग हैं. शहर के सभी नालों की सफाई और सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग उनके द्वारा मौके पर जाकर की जा रही है. देवली नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए 1,000 BPL परिवारों को चार अलग-अलग प्रकार के डस्टबिन वितरित किए हैं.



4. रियासत लैंड प्लानर्स

टोंक जिले ही नहीं, बल्कि राजस्थान के तेज प्रगतिशील युवाओं में शामिल रियासत लैंड प्लानर्स के निदेशक मुशाहीर ख़ुसरो ने कम उम्र में रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है. मुशाहीर ने हाल ही में दुबई में भी रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया है. वे समाजसेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं. उनका मानना है कि समाज कोई भी हो, उसे तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए. मुशाहीर टोंक में रोजगार के अवसर बढ़ाने और जिले के विकास को गति देने के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं.



5. नगर पालिका, निवाई

विधायक रामसहाय वर्मा के विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका निवाई में अधिशासी अधिकारी नवरत्न शर्मा के प्रयासों और निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं. पालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में सीसी रोड, आमजन की सुविधा के लिए सामुदायिक केंद्र, कामधेनु सर्कल, शहीद स्मारक और फाउंटेन जैसे कार्य किए गए हैं. पट्टे वितरण में निवाई ने अजमेर संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. दिलीप इसरानी ने श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के माध्यम से गरीब कन्याओं के लिए प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने और रक्तांचल पर्वत पर आमजन के सहयोग से ऐतिहासिक सीढ़ियों का निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. विधायक रामसहाय वर्मा के प्रयासों से जल्द ही आमजन की सुविधा के लिए उप जिला अस्पताल और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा.



6. नगर पालिका, उनियारा

अधिशासी अधिकारी नवरत्न शर्मा के निर्देशन में उनियारा नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं. आबादी क्षेत्रों में जगह-जगह सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है. पालिका द्वारा नियमित रूप से सफाई कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है. नगर पालिका के प्रयासों से शहर के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी सुलभ हो रही हैं.



7. ओसियन रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट

टोंक-जयपुर हाईवे पर स्थित ओसियन रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट में अतिथियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं. होटल में शानदार एसी रूम, शादी-पार्टियों के लिए बेहतर सुविधाएं और खान-पान की शानदार व्यवस्था उपलब्ध है. यहां आने वाले अतिथियों को बेहतर अनुभव देने के साथ पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है.



8. नगर पालिका, लांबा हरि सिंह

लांबा हरि सिंह नवगठित नगर पालिका को मॉडल नगर पालिका के रूप में विकसित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. इसके तहत नगर पालिका क्षेत्र में रोड लाइट लगाने का कार्य जारी है. साथ ही करोड़ों रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण, घर-घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल योजना, आदर्श बाजार, सड़कों, कृषि मंडी, ऐतिहासिक धरोहर किला और कुंड के जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जा रहे हैं. इसके अलावा 75 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगाया जा रहा है. सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक भवन और यात्री प्रतीक्षालय के निर्माण से आमजन को राहत मिल रही है.



9. नगर परिषद, टोंक

नगर परिषद टोंक द्वारा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं. क्षेत्र में सड़कों, स्ट्रीट लाइट और खेल मैदानों के विकास के साथ-साथ साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए टोंक नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट की कार्यशैली की सराहना की जा रही है. शहरी सेवा शिविर में 1,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं. साथ ही संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है.



10. ग्राम पंचायत, भरनी

प्रशासक मुकेश मीणा के नेतृत्व में भरनी ग्राम पंचायत और सरपंच संघ, जिला अध्यक्ष देवली-उनियारा के स्तर पर विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही समाजसेवा के क्षेत्र में भी कार्य करते हुए ग्राम पंचायत के नागरिकों को सहायता प्रदान की जा रही है. आज भरनी ग्राम पंचायत अपने कुशल प्रशासक मुकेश मीणा के नेतृत्व में देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.



11. नगरपालिका, मालपुरा

नगरपालिका मालपुरा अधिशासी अधिकारी रामजीत चौधरी के पदभार ग्रहण करने के साथ ही विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है. कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के प्रयासों से नगरपालिका मालपुरा में पिछले 6 महीनों में लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत के 197 विकास कार्य चल रहे हैं. इनमें प्रमुख रूप से शहर में विद्युत लाइनों को 12 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत करना शामिल है. अधिशासी अधिकारी के प्रयासों से नगरपालिका मालपुरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय कॉलोनी भी विकसित की गई है, जहां पेयजल, सीवरेज लाइन, बिजली और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.



12. नगरपालिका, डिग्गी

कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के प्रयासों से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी डिग्गी में नई नगरपालिका बनने के बाद प्रथम अधिशासी अधिकारी के रूप में रामकेश चौधरी ने पदभार संभाला. पदभार ग्रहण करने के साथ ही तीर्थ नगरी डिग्गी में स्वच्छता और साफ-सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया. अधिशासी अधिकारी रामकेश चौधरी ने डिग्गी लक्खी मेले को लेकर नगरपालिका क्षेत्र में जगह-जगह रोशनी की सजावट, साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम और विजय सागर तालाब में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं.