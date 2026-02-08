Zee Rajasthan
राजस्थान में फेयरवेल पार्टी पर फिर मचा हुड़दंग, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी दो लड़कियां, खिड़की से बाहर निकलकर 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने दिखाया टोंक पुलिस को ठेंगा

Rajasthan News: टोंक शहर में एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी के बहाने नाबालिग बच्चों ने यातायात नियमों की पूरी तरह अनदेखी की. मुख्य चौराहों से गुजरती रैली में बच्चे कार की खिड़कियों से आधे बाहर लटके हुए, कार की छत पर खड़े होकर नाचते-गाते और तेज रफ्तार में घूमते दिखे.

Tonk Farewell Party Video: टोंक शहर में फेयरवेल पार्टी के बहाने स्कूली बच्चों ने यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दीं. मुख्य चौराहों से गुजरती रैली में नाबालिग बच्चे कार की खिड़की पर बैठे, छत पर चढ़े और तेज रफ्तार में घूमते दिखे. कुछ बच्चों ने गाड़ियों की छत पर खड़े होकर नाचना-गाना शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. यह पूरा दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.


वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे कार की खिड़कियों से आधे बाहर लटके हुए हैं, कोई हेलमेट नहीं, कोई सीट बेल्ट नहीं. रैली मुख्य चौराहों से गुजरी, लेकिन पुलिस या प्रशासन की कोई सख्ती नजर नहीं आई. सोशल मीडिया पर लोग इसे "रहिशजादों के आगे नतमस्तक प्रशासन" कहकर ट्रोल कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा है कि अगर आम आदमी ऐसा करता तो तुरंत चालान कटता या गाड़ी जब्त होती.

यह रैली स्कूल के फेयरवेल पार्टी के नाम पर निकाली गई थी. बच्चे शहर के विभिन्न इलाकों में घूम-घूम कर शोर मचाते रहे. तेज आवाज में म्यूजिक, हॉर्न बजाना और सड़क पर अनियंत्रित ड्राइविंग से आम लोगों में डर का माहौल बना. वीडियो में बच्चे खुशी मनाते दिख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के सभी नियमों की अनदेखी की गई.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश है. लोग पूछ रहे हैं...

क्या पुलिस सो रही थी?
क्या अमीर-रईस परिवार के बच्चे होने से नियम लागू नहीं होते?
नाबालिगों को कार चलाने और खतरनाक तरीके से घूमने की छूट क्यों?

कई लोगों ने टोंक पुलिस और जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. कुछ ने सुझाव दिया कि स्कूल प्रबंधन पर भी जुर्माना लगाया जाए और बच्चों को ट्रैफिक नियमों की शिक्षा दी जाए.


प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार
अभी तक पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वीडियो वायरल होने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही जांच शुरू होगी और दोषी स्कूल, बच्चों या अभिभावकों पर कार्रवाई की जाएगी. यह घटना एक बार फिर टोंक में यातायात अनुशासन, नाबालिगों की सुरक्षा और प्रशासन की निष्क्रियता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है.

