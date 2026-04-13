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टोंक में बिजली विभाग की लापरवाही पड़ी भारी, किसान की सालभर की मेहनत राख

Tonk News: टोंक के डाटुन्दा गांव में जर्जर बिजली लाइनों से निकली चिंगारी के कारण किसान रामस्वरूप बैरवा की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई. इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है और पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Apr 13, 2026, 02:17 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 02:17 PM IST

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टोंक में बिजली विभाग की लापरवाही पड़ी भारी, किसान की सालभर की मेहनत राख

Tonk News: टोंक जिले की घाड़ ग्राम पंचायत के डाटुन्दा गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक गरीब किसान की सालभर की मेहनत पलभर में राख हो गई. जर्जर बिजली लाइनों से निकली चिंगारी ने खेत में रखी गेहूं की फसल को आग के हवाले कर दिया, जिससे पीड़ित परिवार के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

जानकारी के अनुसार, ढिगारिया निवासी किसान रामस्वरूप बैरवा अपने परिवार के साथ डाटुन्दा स्थित खेत पर सुबह से गेहूं एकत्रित करने में जुटे हुए थे. फसल की थ्रेसिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और मशीन भी खेत पर पहुंच चुकी थी. इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही कृषि कनेक्शन की बिजली लाइनें अचानक आपस में टकरा गईं.

गेहूं के ढेर (पगरी) पर गिर गई बिजली की चिंगारी

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तारों के टकराने से निकली चिंगारी सीधे गेहूं के ढेर (पगरी) पर गिर गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही समय में पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लिया. परिवार और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और पूरी फसल जलकर राख हो गई.

इस अग्निकांड में किसान को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. पीड़ित रामस्वरूप बैरवा ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत और खून-पसीने से यह फसल तैयार की थी, जिससे उनके परिवार और मवेशियों का भरण-पोषण होना था. लेकिन इस हादसे ने उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह हिला दिया है.

घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिला. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली की लाइनें जर्जर हालत में हैं, लेकिन विभाग द्वारा समय रहते कोई सुधार नहीं किया गया.

नुकसान की भरपाई की मांग की

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि घटना के काफी समय बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है.

पीड़ित किसान ने घाड़ थाने में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और नुकसान की भरपाई की मांग की है. ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिया जाए.

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