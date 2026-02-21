कचरा गाड़ियों के थमे पहिए, डोर-टू-डोर कचरा गाड़ी चालक-हेल्पर हड़ताल पर, शहर में कचरे के ढेर

Tonk News: टोंक शहर में कचरा संग्रहण व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है, क्योंकि डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और हेल्पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. ठेका कंपनी के तहत काम करने वाले इन कर्मचारियों की मुख्य मांगें समय पर वेतन भुगतान, बेहतर सुविधाएं और कार्यभार में कमी से जुड़ी हैं. हड़ताल के कारण कई वार्डों में घर-घर से कचरा नहीं उठ पा रहा है, जिससे सड़कों, गलियों और चौराहों पर कचरे के ढेर लगने लगे हैं. आमजन को बदबू और अस्वच्छता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरवासी चिंतित हैं कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है.



हड़ताल की वजह?

हड़ताल पर बैठे ड्राइवर-हेल्परों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है. कई कर्मचारियों ने बताया कि वेतन में देरी के कारण घरेलू खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, किराया और अन्य बिल समय पर नहीं चुक पा रहे. इसके अलावा, वे नियमित मेडिकल जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कचरा संग्रहण का काम स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. कर्मचारियों का कहना है कि ठेका कंपनी द्वारा कोई स्वास्थ्य सुविधा या बीमा कवर नहीं दिया जा रहा, जबकि काम के दौरान चोट या बीमारी का खतरा हमेशा बना रहता है.



कार्यभार बढ़ने से बढ़ा तनाव

कर्मचारियों की एक बड़ी शिकायत यह है कि वर्तमान में एक कचरा गाड़ी पर दो या अधिक वार्डों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. इससे काम का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है, और एक दिन में पूरा संग्रहण संभव नहीं हो पाता. वे मांग कर रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि प्रत्येक गाड़ी पर उचित वार्ड ही आवंटित हों. साथ ही, सप्ताह में कम से कम एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने की मांग भी की गई है, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है. कर्मचारियों का कहना है कि बिना अतिरिक्त गाड़ियों के सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



ठेका कंपनी के खिलाफ नारेबाजी और चेतावनी

हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने ठेका कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उन्होंने बैनर और पोस्टर लगाकर अपनी मांगें रखीं और चेतावनी दी कि यदि उनकी सभी मांगें (वेतन समय पर, मेडिकल जांच, अवकाश, वेतन वृद्धि और गाड़ियों की संख्या बढ़ाना) पूरी नहीं हुईं तो हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी. कर्मचारी यूनियन ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है ताकि बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाया जा सके.



शहरवासियों में बढ़ी परेशानी और चिंता

टोंक शहर के निवासियों का कहना है कि हड़ताल के पहले ही दिन से ही सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है. कई इलाकों में कचरा नहीं उठने से दुर्गंध फैल रही है, मवेशी कचरे में मुंह मार रहे हैं और बच्चों-बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य खतरा बढ़ गया है. स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं. यदि हड़ताल लंबी चली तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की स्वच्छता रैंकिंग भी प्रभावित हो सकती है.



प्रशासन और ठेका कंपनी की भूमिका पर सवाल

अब सबकी नजर प्रशासन और ठेका कंपनी पर टिकी है. नगर परिषद टोंक को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, कर्मचारियों से वार्ता करनी चाहिए और ठेका कंपनी पर दबाव बनाना चाहिए. यदि मांगें जायज हैं तो उन्हें मानना जरूरी है, अन्यथा शहर में गंदगी का संकट गहरा सकता है. यह घटना राजस्थान के अन्य शहरों में भी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को उजागर करती है, जहां ठेका प्रणाली में शोषण आम बात हो गई है. उम्मीद है कि जल्द ही बातचीत से हड़ताल खत्म होगी और शहर फिर से स्वच्छ हो सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!