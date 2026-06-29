/टोंक के सरकारी अस्पतालों की खुली पोल, कहीं फिल्म देखता कर्मचारी, तो कहीं वार्ड में घूमती गाय

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के दोनों प्रमुख सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई है. एक ओर जनाना अस्पताल में पर्ची काउंटर पर तैनात कर्मचारी कंप्यूटर पर फिल्म देखते हुए नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, जिले के सबसे बड़े सआदत अस्पताल परिसर में गाय घूमने का वीडियो भी सामने आया है.

इन दोनों घटनाओं के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली और व्यवस्थाओं को लेकर आमजन में नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के बजाय कर्मचारियों की लापरवाही और अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं.

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पीएमओ के बयान की भी हो रही चर्चा

जनाना अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज और उनके परिजन लाइन में खड़े इंतजार करते रहे, जबकि कर्मचारी मनोरंजन में व्यस्त था. जनाना अस्पताल के वायरल वीडियो पर पीएमओ डॉ. प्रतीक सालोदिया का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

पीएमओ ने सफाई देते हुए कहा कि कंप्यूटर पर स्पीकर चेक करने के लिए गाना चलाया गया था और संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी.

अस्पतालों की व्यस्थाओं को लेकर उठे सवाल

हालांकि, पीएमओ के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. आमजन का कहना है कि अस्पताल में स्पीकर चेक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या यह बयान संबंधित कर्मचारी को बचाने का प्रयास है? वहीं, सआदत अस्पताल परिसर में घूमती गाय की तस्वीरें भी अस्पताल की सुरक्षा और साफ-सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं. दोनों अस्पताल की व्यस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.