Tonk Road Accident: राजस्थान के टोंक जिले के अलीगढ़ क्षेत्र में अलसुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब जयपुर से इंदौर जा रही एक यात्री बस ने ओवरटेक के प्रयास में सामने आ रहे ट्रेलर से जोरदार भिड़ंत कर ली. इस दुर्घटना में बस में सवार 50 से 60 यात्रियों में से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही अलीगढ़, देवली, मालपुरा और टोंक के चार थानों की पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू कर दिया.

घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने ट्रेलर और बस को सड़क के किनारे खिसकाकर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कर दिया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस चालक की लापरवाही से ओवरटेक के दौरान नियंत्रण खो गया, जिससे यह भयानक टक्कर हुई.

स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी किया. यह हादसा सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है, और पुलिस ने चालान की कार्रवाई की तैयारी कर ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-