Rajasthan Road Accident News: राजस्थान के टोंक जिले के अलीगढ़ क्षेत्र में आज अलसुबह एक यात्री बस और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई. जयपुर से इंदौर जा रही बस में 50-60 सवारियों के बीच ओवरटेकिंग के दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Tonk Road Accident: राजस्थान के टोंक जिले के अलीगढ़ क्षेत्र में अलसुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब जयपुर से इंदौर जा रही एक यात्री बस ने ओवरटेक के प्रयास में सामने आ रहे ट्रेलर से जोरदार भिड़ंत कर ली. इस दुर्घटना में बस में सवार 50 से 60 यात्रियों में से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही अलीगढ़, देवली, मालपुरा और टोंक के चार थानों की पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू कर दिया.
घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने ट्रेलर और बस को सड़क के किनारे खिसकाकर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कर दिया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस चालक की लापरवाही से ओवरटेक के दौरान नियंत्रण खो गया, जिससे यह भयानक टक्कर हुई.
स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी किया. यह हादसा सड़क सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है, और पुलिस ने चालान की कार्रवाई की तैयारी कर ली है.
खबर अपडेट की जा रही है
