टोंक में बजरी माफिया हुए हाईटेक, पुलिस से बचने के लिए बना डाले Whatsapp ग्रुप, चैट वायरल

Tonk News:  जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन करने वाले माफिया अब पुलिस से बचने के लिए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं. सूत्रों के अनुसार माफियाओं ने कई गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जिनमें पुलिस की लोकेशन और नाकाबंदी की जानकारी तुरंत साझा की जाती है. इन ग्रुपों के जरिए बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर रास्ता बदलकर पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश करते हैं. फिलहाल पुलिस वायरल चैट और ग्रुप की जांच में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Mar 06, 2026, 02:30 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 02:30 PM IST

Tonk News: टोंक जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन करने वाले माफिया अब पुलिस से बचने के लिए हाईटेक तरीके अपनाने लगे हैं. पुलिस की सख्ती के बाद माफियाओं ने सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लेना शुरू कर दिया है. इन ग्रुपों के जरिए माफिया पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और अपने वाहनों को सुरक्षित निकालने की योजना बना रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार बजरी माफियाओं ने कई गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं. इन ग्रुपों में अलग-अलग इलाकों में मौजूद लोग जुड़े हुए हैं, जो पुलिस की गाड़ियों की लोकेशन और चेकिंग की जानकारी तुरंत ग्रुप में साझा करते हैं. जैसे ही किसी स्थान पर पुलिस की गाड़ी या नाकाबंदी दिखाई देती है, ग्रुप में तुरंत मैसेज डाल दिया जाता है. इसके बाद बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली और डंपर अपना रास्ता बदल लेते हैं, जिससे पुलिस कार्रवाई से बचा जा सके.

बताया जा रहा है कि ऐसे ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी हाल ही में वायरल हुई है. इन चैट में साफ देखा जा सकता है कि ग्रुप के सदस्य पुलिस की लोकेशन पूछ रहे हैं और अलग-अलग जगहों से उसकी जानकारी दे रहे हैं. कुछ मैसेज में यह भी लिखा गया है कि किस रास्ते से वाहन निकालना सुरक्षित रहेगा और कहां पुलिस की गाड़ी खड़ी है.

दरअसल टोंक जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है. पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देश पर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई अवैध बजरी से भरे वाहन जब्त किए गए हैं और कई मामलों में कार्रवाई भी की गई है.


पुलिस की लगातार कार्रवाई के चलते बजरी माफियाओं में डर का माहौल बना हुआ है. इसी वजह से माफिया अब नए-नए तरीके अपनाकर अवैध बजरी परिवहन करने की कोशिश कर रहे हैं.

सूत्रों का कहना है कि पुलिस भी अब इन वायरल चैट और व्हाट्सएप ग्रुप की जांच कर रही है. यदि जांच में यह साबित होता है कि इन ग्रुपों के जरिए अवैध बजरी परिवहन में मदद की जा रही है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.


टोंक जिले में बजरी माफियाओं की इस नई रणनीति ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

