जयपुर में मस्जिद में मामूली कहासुनी के बाद शख्स को किया आग के हवाले

Tonk mosque attack: टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र अंतर्गत कलमंडा गांव में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. मस्जिद में एक व्यक्ति हकीम पीनारापर मस्जिद के इमाम अब्दुल रशीद ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी.
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Tonk Crime News: टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र के कलमंडा मालपुरा के निकट गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके के होश फाख्ता कर दिए. मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ मामूली कहासुनी ने इतना भयानक रूप ले ली कि नजारा देखने वालों में हड़कंप मच गया. मस्जिद में कुरान पढ़ने और नमाज के लिए तैयार हो रहे व्यक्ति हकीम पीनारा पर आरोपी ने पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी. आपकी ने बाथरूम के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया, जहां आरोपी ने हकीम को बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की.
टोंक जिले के कलमंडा गांव में दिल दहला देने वाली घटना में मस्जिद के इमाम अब्दुल रशीद ने कुरतापूर्वक साजिश रचकर गांव के ही 48 वर्षीय हकीम को पेट्रोल डालकर मस्जिद के बाथरूम में आग लगा दी और बाहर से कुंडी लगाकर मौके से फरार हो गया यह इमाम एक महिने पहले ही जोधपुर के बिलाड़ा से डिग्गी पुलिस थाना क्षेत्र के कलमंडा गांव पंहुचा था गंभीर घायल अवस्था मे इलाज के दौरान हकीम की मौत के बाद उसके परिवार पर दुखो का पहाड़ टूट पड़ा है पुलिस आरोपी इमाम की तलाश में जुटी है लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है.
टोंक जिले में गुरुवार को एक धार्मिक स्थल मस्जिद में इमाम ने पहले ही रची गई साजिश में गांव के रहने वाले कुरान पड़ने मस्जिद गए 48 साल के हकीम पिंजारा को जिंदा जलाकर क्रूरता पूर्वक घटना को अंजाम दिया और मस्जिद के इमाम के जलाने से हकीम पिंजारा की मौत, जयपुर में इलाज के दौरान हुई मौत हो गई वही आरोपी इमाम जोधपुर के बिलाड़ा निवासी अब्दुल रशीद अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है . म्रतक के भतीजे इस्लाम और टोंक पुलिस अधीक्षक राजेंश मीणा ने की मौत की पुष्टि कर दी है पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है जुटी हुई है और स्पेशल टीम को भी रवाना किया हुआ है.
बुधवार को मामूली कहासुनी ओर गुरुवार को मस्जिद के इमाम ने व्यक्ति को जलाया
कलमंडा की मस्जिद में घटी घटना के बाद म्रतक हकीम के भतीजे इस्लाम ने बताया कि आरोपी इमाम अब्दुल रशीद एक मांहिने पहले ही उनके गांव आया था जो कि जोधपुर के बिलाड़ा का रहने वाला है बुधवार की रात उसके चाचा से इमाम की कहासुनी हुई थी ओर इमाम ने चाचा को जलाने के लिए मस्जिद में 2 लीटर पेट्रोल लेकर रख लिया और साजिशन कुरान पढ़ने मस्जिद पंहुचे उसके चाचा को बाथरूम जाने के दौरान पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद बाहर से कुंडी लगाकर इमाम अब्दुल रशीद मोटर साइकिल से मौके से फरार हो गया .
गांव के व्यक्ति की मोटर साइकिल लेकर भागा आरोपी
मस्जिद में जिंदा जलाने की घटना के पहले आरोपी इमाम अब्दुल रशीद ने आग लगाने से लेकर भागने तक का इंतजाम पहले ही कर लिया था और भागने के लिए गांव के ही एक व्यक्ति जगदीश साहू की बाइक चुरा कर ले गया. थोड़ी देर पहले ही वह पेट्रोल लेकर आया था. गांव के लोगों का कहना है कि उसी मोटरसाइकिल से ही पेट्रोल लेकर आया था.
म्रतक के परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़
मस्जिद में घटी इस घटना में हकीम की मौत के बाद उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है वह हकीम की मौत के बाद उसका परिवार बेसहारा हो गया है म्रतक हकीम के दो बच्चे हैं वही एक लड़की 22 साल की है, लड़का 20 साल का है. परिवार में कमाने वाले अकेले वही थे. दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं. हकीम जयपुर में ही मजदूरी का काम करते थे. रमजान के मौके पर गांव वापस गए थे.
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