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Tonk: जीजा-साले ने पुलिस कांस्टेबल को घुटनों पर बैठाकर छाती पर मारी थी गोली, दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार

Tonk News:  राजस्थान की टोंक पुलिस और उसकी डीएसटी टीम ने पुलिस कांस्टेबल भागचंद की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी जीजा-साले का गिरफ्तार किया. 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: May 05, 2026, 07:21 PM|Updated: May 05, 2026, 07:21 PM
Tonk: जीजा-साले ने पुलिस कांस्टेबल को घुटनों पर बैठाकर छाती पर मारी थी गोली, दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान की टोंक पुलिस और उसकी डीएसटी टीम ने रविवार को ककोड़ में हुई पुलिस कांस्टेबल भागचंद की हत्या पर से पर्दा उठाते हुए खुलासा किया . पुलिसकर्मी भागचंद की हत्या शिकार पर निकले दो शिकारियों जीजा और साले की जोड़ी राजेश मीणा ओर दिलराज मीणा ने की थी, जो कि वारदात की रात ककोड़ से रूपवास के जंगलों में शिकार के लिए निकले थे, जंहा रास्ते में उनका सामना बाइक से गश्त पर निकले ककोड़ चौकी पर तैनात सिपाही भागचंद सैनी से हो गया.

वहीं, जब हाथ में बंदूक लिए शिकारियों को सिपाही ने रोकना चाहा तो शिकारी हत्यारों जीजा-साले की जोड़ी ने सिपाही की छाती पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. टोंक पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए टोंक और बूंदी जिला निवासी दोनों हत्यारो को बंदूक के साथ गिरिफ्तार किया है. इस मामले में रविवार को ककोड़ में पुलिसकर्मी का शव मिलने के बाद घटनास्थल से लेकर टोंक सआदत अस्पताल तक धरना प्रदर्शन भी हुआ था और लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला था.

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पुलिसकर्मी भागचंद को घुटनों के बल बिठाया ओर मारी गोली
घटना की रात को शिकार पर निकले राजेश मीणा और दिलराज मीणा को जब रास्ते में हथियार के साथ सिपाही भागचंद ने देखा तो उसने दोनों को रोक लिया लेकिन सिपाही गश्त पर अकेला था. ऐसे में दोनों हत्यारों ने पहले सिपाही की पिटाई की और सिपाही खुद को पुलिस वाला बताया लेकिन हत्यारों ने एक नहीं सुनी और सिपाही को सीने में गोली मार दी.

टोंक जिले के ककोड़ में रविवार को 26 वर्षीय पुलिस कॉन्स्टेबल भागचंद सैनी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित सआदत अस्पताल में हत्यारों की गिरफतारी और एक करोड़ के मुआवजे की मांग करते हुए शव के पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था.
उसके बाद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सरकारी नियमों से तमाम सहायता राशि लगभग एक करोड़ रुपये मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी की घोषणा के बाद रविवार दोपहर बाद सहमति बनने पर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया था.

इस मामले में टोंक एसपी राजेश कुमार मीना ने कहा था कि हमने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए विभिन्न टीमों का गठन कर दिया है, जो घटना की जांच कर रही है. पुलिस कांस्टेबल की छाती में छरे मिले हैं, जिसके कारण प्रथम दृष्टया पुलिस कांस्टेबल की बंदूक से हत्या करना पाया गया. उसके बाद टोंक पुलिस ने अपने सिपाही की हत्या मामले में तफ्तीश में पाया कि भागचंद की हत्या शिकार पर निकले राजेश मीणा ओर दिलराज मीणा ने बंदूक से गोली मारकर की. हत्या के दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा और साले है.

रविवार सुबह टोंक जिले के बनेठा थाना क्षेत्र के ककोड़ गांव में रूपवास गांव के रास्ते ककोड़ पुलिस चौकी पर तैनात 26 वर्षीय सिपाही भागचंद का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसके शरीर पर चोट के निशान को देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी.
घटना की सूचना मिलते ही टोंक एसपी राजेश कुमार मीना, एएसपी रतनलाल भार्गव, डिवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा मौके पर पहुंचे ओर एमओयू व एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाये गए. मृतक के परिजनों और समाज के लोगों के विरोध के बाद घटनास्थल पर एसपी मीना ने समझाइश कर शव को पोस्टमार्टम के लिए टोंक रवाना किया था लेकिन टोंक आते ही जिला हॉस्पिटल में भीड़ जमा हो गई थी.
मृतक के माली समाज में इस मामले को लेकर गहरा रोष देखने को मिला, जहां रविवार दोपहर तक पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता का दौर चलता रहा, जहां दोपहर बाद मृतक के परिजनों व उनके समाज के लोगों के साथ मृतक सरकारी कर्मचारी होने के कारण तमाम सरकारी सहायता राशि लगभग एक करोड़ रुपये व उनके एक सदस्य को सरकार नौकरी की घोषणा की सहमति बनी.
इसके बाद परिजन राजी हुए और पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक 26 वर्षीय कांस्टेबल भागचंद की शादी 4 साल पहले हुई थी और उसके एक 21 महीने का बेटा कार्तिक है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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