Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tonk
  • /134 करोड़ का ब्रिज बंद! टोंक-मालपुरा मार्ग पर 26 से 30 मई तक यातायात प्रतिबंध

134 करोड़ का ब्रिज बंद! टोंक-मालपुरा मार्ग पर 26 से 30 मई तक यातायात प्रतिबंध

Tonk High Level Bridge: टोंक जिला मुख्यालय को मालपुरा-पीपलू क्षेत्र से जोड़ने वाला गहलोत बनास नदी पर निर्मित 134 करोड़ रुपये का हाई लेवल ब्रिज 26 मई से 30 मई तक पांच दिनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.

Edited byAnsh RajReported byBhupendar singh solanki
Published: May 27, 2026, 07:23 AM|Updated: May 27, 2026, 07:23 AM
134 करोड़ का ब्रिज बंद! टोंक-मालपुरा मार्ग पर 26 से 30 मई तक यातायात प्रतिबंध
Image Credit: Tonk Bridege Close

Tonk Bridege Close: टोंक जिले में जिला मुख्यालय को मालपुरा-पीपलू क्षेत्र से सीधे जोड़ने वाले महत्वपूर्ण गहलोत बनास नदी हाई लेवल ब्रिज को यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. प्रशासन द्वारा 26 मई से 30 मई तक पांच दिनों के लिए इस ब्रिज पर लोड टेस्टिंग का कार्यक्रम तय किया गया है. इस दौरान दुपहिया और चौपहिया सभी प्रकार के वाहनों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. ब्रिज के दोनों ओर मजबूत बैरिकेड्स लगाकर यातायात को पूरी तरह रोका गया है.

जिला प्रशासन ने आमजन को परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक रूट चार्ट जारी कर दिया है. इसके अनुसार सभी वाहनों को झिराना-सोहेला मार्ग से निकाला जाएगा. इस मार्ग को अतिरिक्त यातायात के लिए तैयार किया गया है. ब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. स्थानीय थानों के साथ ही जिला पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त जाब्ता ब्रिज क्षेत्र में मौजूद रहेगा ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति या वाहन ब्रिज की ओर न जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

करीब 134 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह हाई लेवल ब्रिज टोंक जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. बनास नदी पर बने इस पुल से मालपुरा और पीपलू क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को जिला मुख्यालय टोंक से सीधी कनेक्टिविटी मिली है. पहले इस क्षेत्र के लोगों को नदी पार करने के लिए लंबे घुमावदार रास्तों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती थी. खासकर मानसून के मौसम में बनास नदी उफान पर आ जाती थी और यातायात पूरी तरह ठप हो जाता था. ऐसे में यह ब्रिज न केवल यातायात को सुगम बनाता है बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास, कृषि उत्पादों की ढुलाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को भी बेहतर बनाता है.

लोड टेस्टिंग के दौरान ब्रिज की मजबूती और भार वहन क्षमता की जांच की जाएगी. विशेषज्ञों की टीम ब्रिज पर अलग-अलग भार वाले वाहनों को चलाकर परीक्षण करेगी. यह प्रक्रिया ब्रिज को लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे पांच दिनों तक धैर्य रखें और जारी किए गए वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करें. किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

यह बंदी स्थानीय व्यापारियों, किसानों और छात्रों को थोड़ी परेशानी पहुंचा सकती है, लेकिन लंबे समय में ब्रिज की सुरक्षा और मजबूती सभी के हित में है. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा लिया है. टोंक जिले में इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भविष्य में क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे.

प्रशासन का कहना है कि लोड टेस्टिंग 30 मई की शाम तक पूरी होने के बाद ब्रिज को सामान्य यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा, बशर्ते परीक्षण परिणाम संतोषजनक हों. इस बीच लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूचनाओं का ही अनुसरण करें. गहलोत बनास नदी हाई लेवल ब्रिज न केवल टोंक जिले बल्कि पूरे राजस्थान के यातायात नेटवर्क को मजबूत बनाने वाली परियोजनाओं में शामिल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ट्रेंडिंग न्यूज़

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

Nautapa: 45 डिग्री की गर्मी में फोन-लैपटॉप ओवरहीट? भूलकर भी न करें ये गलतियां

सावधान! राजस्थान के इस इलाके में कल जलापूर्ति रहेगी ठप, बिल्कुल भी नहीं आएगा पानी

राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

बाबूलाल कटारा से 50 लाख में खरीदा पेपर, फिर घर में बच्चों को रटाया… SI भर्ती में सनसनीखेज खुलासा

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

जयपुर में CNG का बड़ा झटका! रातों-रात बढ़े दाम, वाहन चालकों की बढ़ी टेंशन

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराई कार, तीन की मौत, एक घायल

राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

Jhunjhunu: बकरा ईद से पहले तस्करी का बड़ा खेल, मुंह बांधकर कंटेनर में भर रखे थे ऊंट!

Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च

राजस्थान की 50 डिग्री की गर्मी में भी छिपा है करोड़ों का खेल! फ्री बिजली के साथ होगी लाखों की बचत

पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, साढ़ू भी हुआ घायल

क्या आपको पता है जून में कब लगेगा खाटू श्याम जी मेला?

जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर धौलपुर समेत इन शहरों में होगी बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

चूरू SP ऑफिस बना ‘क्राइम स्पॉट’, फरियादी प्रेमी जोड़े पर हमला, युवती का किडनैप

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

'पापा रोज मम्मी को मारते थे…' अनु मीणा के बेटे के खुलासे से दहल गया राजस्थान

बड़ा फैसला: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट का आया तगड़ा आदेश, याचिकाएं खारिज!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Tags:
tonk news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

Rajasthan Weather Update
2

प्रदीप माहिच केस: पीड़ित परिवार से मिले विनोद जाखड़, बोले- युवाओं का सिस्टम से उठ चुका भरोसा

Jhunjhunu news
3

Rajasthan News: बाड़मेर में 50°C के टॉर्चर के बीच गायों के लिए बना कूलिंग वार्ड, 24 घंटे चल रहे किंग साइज कूलर

Barmer News
4

70% प्रॉपर्टी अनु के नाम थी, फिर भी ब्लैकमेल! गौतम मीणा ने बताया 7 अप्रैल की पूरी घटना का राज

Rajasthan Crime
5

गहलोत राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला, अब बीजेपी सुधार रही जल व्यवस्था, मंत्री जोगाराम पटेल का तीखा हमला

Rajasthan News