/134 करोड़ का ब्रिज बंद! टोंक-मालपुरा मार्ग पर 26 से 30 मई तक यातायात प्रतिबंध

Tonk Bridege Close: टोंक जिले में जिला मुख्यालय को मालपुरा-पीपलू क्षेत्र से सीधे जोड़ने वाले महत्वपूर्ण गहलोत बनास नदी हाई लेवल ब्रिज को यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. प्रशासन द्वारा 26 मई से 30 मई तक पांच दिनों के लिए इस ब्रिज पर लोड टेस्टिंग का कार्यक्रम तय किया गया है. इस दौरान दुपहिया और चौपहिया सभी प्रकार के वाहनों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. ब्रिज के दोनों ओर मजबूत बैरिकेड्स लगाकर यातायात को पूरी तरह रोका गया है.

जिला प्रशासन ने आमजन को परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक रूट चार्ट जारी कर दिया है. इसके अनुसार सभी वाहनों को झिराना-सोहेला मार्ग से निकाला जाएगा. इस मार्ग को अतिरिक्त यातायात के लिए तैयार किया गया है. ब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. स्थानीय थानों के साथ ही जिला पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त जाब्ता ब्रिज क्षेत्र में मौजूद रहेगा ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति या वाहन ब्रिज की ओर न जा सके.

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करीब 134 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह हाई लेवल ब्रिज टोंक जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. बनास नदी पर बने इस पुल से मालपुरा और पीपलू क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को जिला मुख्यालय टोंक से सीधी कनेक्टिविटी मिली है. पहले इस क्षेत्र के लोगों को नदी पार करने के लिए लंबे घुमावदार रास्तों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती थी. खासकर मानसून के मौसम में बनास नदी उफान पर आ जाती थी और यातायात पूरी तरह ठप हो जाता था. ऐसे में यह ब्रिज न केवल यातायात को सुगम बनाता है बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास, कृषि उत्पादों की ढुलाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को भी बेहतर बनाता है.

लोड टेस्टिंग के दौरान ब्रिज की मजबूती और भार वहन क्षमता की जांच की जाएगी. विशेषज्ञों की टीम ब्रिज पर अलग-अलग भार वाले वाहनों को चलाकर परीक्षण करेगी. यह प्रक्रिया ब्रिज को लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे पांच दिनों तक धैर्य रखें और जारी किए गए वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करें. किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

यह बंदी स्थानीय व्यापारियों, किसानों और छात्रों को थोड़ी परेशानी पहुंचा सकती है, लेकिन लंबे समय में ब्रिज की सुरक्षा और मजबूती सभी के हित में है. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा लिया है. टोंक जिले में इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भविष्य में क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे.

प्रशासन का कहना है कि लोड टेस्टिंग 30 मई की शाम तक पूरी होने के बाद ब्रिज को सामान्य यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा, बशर्ते परीक्षण परिणाम संतोषजनक हों. इस बीच लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूचनाओं का ही अनुसरण करें. गहलोत बनास नदी हाई लेवल ब्रिज न केवल टोंक जिले बल्कि पूरे राजस्थान के यातायात नेटवर्क को मजबूत बनाने वाली परियोजनाओं में शामिल है.

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