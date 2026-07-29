/टोंक में बारिश बनी काल! सड़क पर भरे पानी में दौड़ रहा था करंट, युवक की दर्दनाक मौत

Tonk News: टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में सोमवार शाम मूसलाधार बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. बस स्टैंड के सामने सड़क पर भरे बारिश के पानी में करंट उतरने से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान राहुल वर्मा पुत्र रामसहाय वर्मा के रूप में हुई है. हादसे की सूचना मिलने पर मालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

बिजली के पोल के पास पहुंचते ही गिरा युवक

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बारिश के कारण सड़क पर काफी पानी जमा था. लोग इसी पानी से होकर अपने-अपने रास्ते जा रहे थे. इसी दौरान राहुल भी जलभराव वाले रास्ते से गुजर रहा था. सड़क किनारे लगे बिजली के पोल के पास पहुंचते ही वह करंट की चपेट में आ गया.

हादसा इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही राहुल जमीन पर गिर गया. बताया जा रहा है कि बिजली के पोल में करंट उतर गया था और पानी में भी करंट फैल गया था.

सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा

करंट लगने की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दिखाई देता है कि राहुल बिजली के पोल के पास पहुंचता है और अगले दो-तीन सेकेंड में अचानक पानी में गिर जाता है. घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोगों को उसे बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी. बिजली की लाइन बंद करवाई गई, जिसके बाद लोग युवक तक पहुंच सके.

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

राहुल को पानी से बाहर निकालने के बाद उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश की गई. इसके बाद पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शव को मालपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. हादसे के बाद राहुल के परिवार में मातम छा गया है.

बारिश में बिजली के पोल के पास जाने से बचें

हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. Zee राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. बारिश के दौरान बिजली के पोल, टूटे बिजली के तार या ट्रांसफॉर्मर के आसपास पानी भरा हो तो वहां से गुजरने से बचना चाहिए. ऐसी स्थिति में तुरंत बिजली विभाग को सूचना देना जरूरी है.