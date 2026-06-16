/टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले से एक ऐसी झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने मानवता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. टोंक जिले के मालपुरा तहसील के भगवानपुरा की रहने वाली मनराज नाम की एक विवाहित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़िता का आरोप है कि उसके ही पीहर पक्ष के लोगों ने उसकी पैसों की लालच में दूसरी जगह शादी कराने के लिए डरा-धमकाकर इलाज के नाम पर जबरन गर्भपात करवा दिया.

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छह महीने की थी गर्भवती

पीड़िता का कहना है कि उस समय वो छह महीने की गर्भवती थी, लेकिन आरोपियों ने अराई के प्राइवेट डॉक्टर के साथ मिलकर पैसों के दम पर छह महीने के गर्भ को कागजों में फर्जी तरीके से चार महीने का दिखाकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

होश में आने के बाद जब पीड़िता किसी तरह जान बचाकर अपने ससुराल पहुंची और अपने पति टोनी और ससुराल वालों को इस आपबीती के बारे में बताया तो आरोपियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया.

दूसरी जगह जबरन शादी करवाने का दबाव

इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसके पीहर वाले उसकी दूसरी जगह जबरन शादी करवाने का भी दबाव बना रहे हैं. पीड़ित विवाहिता अपनी सास काली देवी के साथ न्याय की आस लिए दर-दर भटक रही है. पीड़िता ने डिग्गी थाना पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़िता का कहना है कि कई बार न्याय की उम्मीद लिए डिग्गी थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने अब तक कार्रवाई तो दूर पीड़िता का मेडिकल चेकअप तक नहीं कराया. अब मामले में न्याय की उम्मीद लिए पीड़िता अपनी सास के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची है.