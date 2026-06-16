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टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

Tonk News: टोंक जिले की मालपुरा तहसील निवासी मनराज नामक विवाहिता ने अपने पीहर पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि जब वह छह माह की गर्भवती थी, तब उसके परिजनों ने पैसों के लालच में दूसरी जगह शादी कराने की नीयत से इलाज के बहाने उसका जबरन गर्भपात करवा दिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 16, 2026, 03:31 PM|Updated: Jun 16, 2026, 03:31 PM
टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले से एक ऐसी झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने मानवता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. टोंक जिले के मालपुरा तहसील के भगवानपुरा की रहने वाली मनराज नाम की एक विवाहित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़िता का आरोप है कि उसके ही पीहर पक्ष के लोगों ने उसकी पैसों की लालच में दूसरी जगह शादी कराने के लिए डरा-धमकाकर इलाज के नाम पर जबरन गर्भपात करवा दिया.

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छह महीने की थी गर्भवती
पीड़िता का कहना है कि उस समय वो छह महीने की गर्भवती थी, लेकिन आरोपियों ने अराई के प्राइवेट डॉक्टर के साथ मिलकर पैसों के दम पर छह महीने के गर्भ को कागजों में फर्जी तरीके से चार महीने का दिखाकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

होश में आने के बाद जब पीड़िता किसी तरह जान बचाकर अपने ससुराल पहुंची और अपने पति टोनी और ससुराल वालों को इस आपबीती के बारे में बताया तो आरोपियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया.

दूसरी जगह जबरन शादी करवाने का दबाव
इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसके पीहर वाले उसकी दूसरी जगह जबरन शादी करवाने का भी दबाव बना रहे हैं. पीड़ित विवाहिता अपनी सास काली देवी के साथ न्याय की आस लिए दर-दर भटक रही है. पीड़िता ने डिग्गी थाना पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़िता का कहना है कि कई बार न्याय की उम्मीद लिए डिग्गी थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने अब तक कार्रवाई तो दूर पीड़िता का मेडिकल चेकअप तक नहीं कराया. अब मामले में न्याय की उम्मीद लिए पीड़िता अपनी सास के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची है.


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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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