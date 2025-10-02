Tonk: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और तेजाब हमले की धमकी, 5 आरोपी गिरफ्तार

Tonk News: राजस्थान के टोंक के बहुचर्चित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धर्मान्तरण करवा कर निकाह की धमकी और मुंह पर तेजाब डालने की धमकी के साथ छात्रा के कोचिंग पर मुस्लिम युवकों द्वारा किए गए हमले के मामले में टोंक पुलिस ने आरोपियों का लगातार पीछा किया और अब 3 आरोपियों को गिरिफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

इससे पहले टोंक पुलिस मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस बहुचर्चित मामले में अब तक कुल 5 लोगो की गिरफ्तारी हुई है. गुरुवार को इन सभी आरोपियों को लेकर पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ घटना स्थल की तस्दीक करवाई तो आरोपियों की हालात देखकर वंहा मौजूद लोगों ने टोंक पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए.

टोंक के गांधी खेल मैदान पर पुलिस पहरे में लंगड़ाते और रेंगते यह पांचों आरोपी नजर आए. टोंक के चर्चित नाबालिग छात्रा से लगातार पीछा कर छेड़छाड़ ओर रास्ते मे रोककर धर्मान्तरण की धमकी देते हुए निकाह करने ओर विरोध करने पर मुंह पर तेजाब डालने की धमकी के साथ ही छात्रा के कोचिंग पर हमला करने के टोंक पुलिस ने बड़ी भागदौड़ के बाद यह पांच आरोपियों की राजस्थान में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया.

टोंक में पिछले शुक्रवार को नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद छात्रा की मदद करने वाले कोचिंग संचालक पर समुदाय विशेष के युवकों द्वारा लाठी-डंडों से लैस होकर हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो युवकों ताहिर मेवाती ओर फाईज मिया को गिरफ्तार किया था. उसके बाद गुरुवार को आमिर मेवाती, सद्दाम मेवाती ओर इरशाद मेवाती उर्फ मेहताब को गिरिफ्तार करने के बाद पांचों आरोपियों को लेकर लेकर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ वाले घटना स्थल की मौका तस्दीक करवाई. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसने टोंक पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए.

नाबालिंग छात्रा को धर्मान्तरण और तेजाब डालने की दी थी धमकी

टोंक की नाबालिग छात्रा ने पुलिस को दिए परिवाद में लिखा था कि आरोपियों ने उसे रोककर धमकाया और कहा तेरे से निकाह कर लेंगे तेरा धर्म परिवर्तन करा देंगे तो नहीं मानी तो तेरे मुंह पर तेजाब डाल देंगे. पुलिस ने हिन्दू संगठनों और सर्व समाज के विरोध के चलते 24 घंटे में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. वहीं, बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

