Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Tonk: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और तेजाब हमले की धमकी, 5 आरोपी गिरफ्तार

Tonk News:  राजस्थान के टोंक जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़, जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह की धमकी देने और विरोध करने पर तेजाब फेंकने की धमकी देने का मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Oct 02, 2025, 04:45 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 04:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट

राजस्थान का वो किला, जहां दीवारों पर आज भी मौजूद हैं गोलियों के निशान... जानें इसके पीछे की कहानी
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का वो किला, जहां दीवारों पर आज भी मौजूद हैं गोलियों के निशान... जानें इसके पीछे की कहानी

नवरात्रि समापन पर कद्दू की बलि, जानें प्रतापगढ़ की खास परंपरा!
7 Photos
Pratapgarh News

नवरात्रि समापन पर कद्दू की बलि, जानें प्रतापगढ़ की खास परंपरा!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान में किस जगह 6 महीने तक होता है रावण दहन!
7 Photos
Dussehra 2025

क्या आप जानते हैं? राजस्थान में किस जगह 6 महीने तक होता है रावण दहन!

Tonk: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और तेजाब हमले की धमकी, 5 आरोपी गिरफ्तार

Tonk News: राजस्थान के टोंक के बहुचर्चित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, धर्मान्तरण करवा कर निकाह की धमकी और मुंह पर तेजाब डालने की धमकी के साथ छात्रा के कोचिंग पर मुस्लिम युवकों द्वारा किए गए हमले के मामले में टोंक पुलिस ने आरोपियों का लगातार पीछा किया और अब 3 आरोपियों को गिरिफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

इससे पहले टोंक पुलिस मुख्य आरोपी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस बहुचर्चित मामले में अब तक कुल 5 लोगो की गिरफ्तारी हुई है. गुरुवार को इन सभी आरोपियों को लेकर पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ घटना स्थल की तस्दीक करवाई तो आरोपियों की हालात देखकर वंहा मौजूद लोगों ने टोंक पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए.

टोंक के गांधी खेल मैदान पर पुलिस पहरे में लंगड़ाते और रेंगते यह पांचों आरोपी नजर आए. टोंक के चर्चित नाबालिग छात्रा से लगातार पीछा कर छेड़छाड़ ओर रास्ते मे रोककर धर्मान्तरण की धमकी देते हुए निकाह करने ओर विरोध करने पर मुंह पर तेजाब डालने की धमकी के साथ ही छात्रा के कोचिंग पर हमला करने के टोंक पुलिस ने बड़ी भागदौड़ के बाद यह पांच आरोपियों की राजस्थान में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टोंक में पिछले शुक्रवार को नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद छात्रा की मदद करने वाले कोचिंग संचालक पर समुदाय विशेष के युवकों द्वारा लाठी-डंडों से लैस होकर हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो युवकों ताहिर मेवाती ओर फाईज मिया को गिरफ्तार किया था. उसके बाद गुरुवार को आमिर मेवाती, सद्दाम मेवाती ओर इरशाद मेवाती उर्फ मेहताब को गिरिफ्तार करने के बाद पांचों आरोपियों को लेकर लेकर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ वाले घटना स्थल की मौका तस्दीक करवाई. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसने टोंक पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए.

नाबालिंग छात्रा को धर्मान्तरण और तेजाब डालने की दी थी धमकी
टोंक की नाबालिग छात्रा ने पुलिस को दिए परिवाद में लिखा था कि आरोपियों ने उसे रोककर धमकाया और कहा तेरे से निकाह कर लेंगे तेरा धर्म परिवर्तन करा देंगे तो नहीं मानी तो तेरे मुंह पर तेजाब डाल देंगे. पुलिस ने हिन्दू संगठनों और सर्व समाज के विरोध के चलते 24 घंटे में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. वहीं, बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news