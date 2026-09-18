/टोंक में सभापति प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में विरोध, मुस्लिम समाज के लोगों ने जताई नाराजगी

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Tonk Municipal Council Election: राजस्थान के टोंक नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस द्वारा मयंक गोयल को सभापति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मोइनुद्दीन निजाम के समर्थकों और मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की.
घंटाघर में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के फैसले का किया विरोध
टोंक के घंटाघर क्षेत्र में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस और टोंक विधायक सचिन पायलट के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सभापति पद के लिए अल्पसंख्यक समाज से किसी चेहरे को मौका नहीं दिया गया.
मोइनुद्दीन निजाम के समर्थन में लगाए गए नारे
इस दौरान मोइनुद्दीन निजाम के समर्थन में भी नारे लगाए गए और उन्हें सभापति बनाए जाने की मांग उठी. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, मोइनुद्दीन निजाम ने समर्थकों से सचिन पायलट के खिलाफ नारेबाजी नहीं करने की अपील की, जिसके बाद समर्थक शांत हुए.
नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है और पार्टी ने सभापति पद के लिए मयंक गोयल को प्रत्याशी बनाया है. चुनाव परिणामों में मोइनुद्दीन कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वार्ड 17 से निर्वाचित हुए थे. अब इस विरोध के बाद स्थानीय कांग्रेस की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है. देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस नाराजगी पर क्या प्रतिक्रिया देता है.
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