टोंक में मिली रहस्यमयी सिल्वर देग पर हुआ बड़ा खुलासा,मिला तंत्र विद्या का सामान!

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के देवरी ग्राम में खुदाई के दौरान मिली सिल्वर देग मिलने के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा किया. नकली सोने की ईंट और सोने के बिस्कुट को असली बताकर ठगी करने के दो आरोपी को गिरफ्तार किया.
आरोपियों से नकली सोने की ईंट बिस्कुट को जप्त किया. मुख्य आरोपी मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि देग में तांबे की धातु पर सोने की परत चढ़ाकर तंत्र विद्या का सहारा लेकर आम लोगों के साथ ठगी करते थे.
बता दें कि निवाई की ग्राम पंचायत सींदड़ा के गांव देवरी में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब खेतों के समीप स्थित चरागाह भूमि में खुदाई के दौरान एक सिल्वर देग मिलने की सूचना सामने आई. देग मिलने की खबर फैलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हो गए और खजाना मिलने की अटकलें लगाई जाने लगीं.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार सांय करीब चार बजे कुछ ग्रामीणों ने चरागाह भूमि में ताजा गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई और एक जोड़ी चप्पल पड़ी देखी. इस पर ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने गांव में इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और सरपंच रामसहाय मीणा को बुलाया गया.
सरपंच द्वारा निवाई पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आशंका जताई कि उक्त स्थान पर कोई लाश दबी हो सकती है. इसके बाद पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन मंगवाकर खुदाई करवाई गई. खुदाई के दौरान वहां से एक सिल्वर देग बरामद हुई.
देग निकलते ही ग्रामीणों में खजाना मिलने की चर्चा तेज हो गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थिति को देखते हुए थानाधिकारी घासीराम, तहसीलदार नरेश गुर्जर, भू-अभिलेख अधिकारी सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित किया.
पुलिस व प्रशासन ने बरामद सिल्वर देग को अपने कब्जे में लेकर निवाई थाने पहुंचाया. उसके बाद में प्रशासन ने देग को उप कोष अधिकारी कार्यालय, निवाई में सुरक्षित रखवाकर सील करवा दिया था.
वहीं, इस मामले में ASI की टीम निवाई पंहुची थी और जयपुर से आई टीम पुरातत्व विभाग के सुप्रिडेंट नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में पुरात्तव विभाग की टीम पंहुची थी.
