/टोंक में बढ़ी सियासी हलचल, 31 अगस्त को जारी होगी प्रत्याशियों की सूची

Tonk News: नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों के टिकट वितरण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बड़ा बयान दिया है. भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय पर प्रेसवार्ता कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है. पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रही है.

चंद्रवीर सिंह चौहान ने बताया कि भाजपा के उम्मीदवारों की सूची कल यानी 31 अगस्त दिन में जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और पार्टी संगठन ने व्यापक मंथन के बाद उम्मीदवारों का चयन किया है.

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उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी है. पार्टी में सभी कार्यकर्ता संगठन के निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं. टिकट वितरण को लेकर गुटबाजी की जो अफवाहें चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है.

भाजपा जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि टोंक जिले के नगर निकाय चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी. नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भाजपा के बोर्ड बनने का विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे.

उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट वितरण में जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ सभी वर्गों की भागीदारी का ध्यान रखा है. संगठन के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया गया है.

चंद्रवीर सिंह चौहान के बयान के बाद टिकट वितरण को लेकर चल रही गुटबाजी की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है. अब सभी की नजरें 31 अगस्त जारी होने वाली भाजपा प्रत्याशियों की सूची पर टिकी हैं.

इधर, लांबा हरि सिंह नवगठित नगर पालिका में पहली बार निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से चुनावी हलचल बढ़ने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है. नवगठित नगर पालिका में 20 वार्डों में 10 हजार 647 मतदाता है, जिसमें 5353 पुरुष मतदाता और 5294 महिला मतदाता है. नगर पालिका में प्रथम बार पार्षद चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया.

वहीं, लोग वार्डों में दिन और रात को बैठक कर दोनों दलों में संभावित टिकट प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा करते रहे, लेकिन दोनों दलों ने अभी तक अधिकृत टिकट वितरण सूची जारी नहीं की गई. लोग विकास, प्रत्याशी के चेहरे के आधार पर वार्ड प्रत्याशी हार जीत पर चर्चा करते रहे.

कई वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जिससे दोनों दलों को नुकसान होने से हार जीत गणित बिगाड़ रहे हैं. उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि 12 आवेदको ने नामांकन पत्र दाखिल किया. नगर पालिका परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम करने के लिए बैरिकेट्स लगाया गया.