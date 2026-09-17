/सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेस का बड़ा दांव, Gen Z मयंक गोयल होंगे सभापति उम्मीदवार

Tonk News: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद अब मेयर और सभापति पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. नामांकन के दौरान प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिली. इसी बीच टोंक नगर परिषद में कांग्रेस ने सभापति पद के लिए युवा चेहरे मयंक गोयल को मैदान में उतारा है. टोंक नगर परिषद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, ऐसे में पार्टी का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है.

एसडीएम के सामने मयंक गोयल ने दाखिल किया नामांकन

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बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी मयंक गोयल ने निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम सीमा खेतान के समक्ष सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रभारी सुमित गर्ग, नवनिर्वाचित पार्षद हरेन्द्र सिंह और हैदर अली समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस ने सभापति पद के लिए अनुभवी चेहरे के बजाय युवा और नए चेहरे को मौका दिया है.

राजनीतिक परिवार से है मयंक गोयल का संबंध

मयंक गोयल का राजनीतिक जुड़ाव एक पुराने कांग्रेस परिवार से रहा है. वह टोंक के पूर्व जिला अध्यक्ष आत्माराम गोयल के पौत्र हैं. आत्माराम गोयल को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी माना जाता रहा है. मयंक गोयल ने टोंक नगर परिषद के वार्ड नंबर 53 से चुनाव जीतकर पार्षद का चुनाव जीता है.

मयंक गोयल का टोंक विधायक सचिन पायलट के साथ भी करीबी जुड़ाव बताया जाता है. स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि सचिन पायलट जब भी टोंक आते हैं, तो मयंक गोयल के होटल में ठहरते हैं. इसी राजनीतिक और स्थानीय जुड़ाव के बीच कांग्रेस ने उन्हें सभापति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है.

59 में से 32 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा

टोंक नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने कुल 59 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की है. इस तरह पार्टी को परिषद में स्पष्ट बहुमत मिला है. लगातार दूसरी बार टोंक नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है. इससे पहले 2019 से 2023 के कार्यकाल में भी कांग्रेस का बोर्ड था और उस दौरान अली अहमद सभापति रहे थे.

पायलट के विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार कांग्रेस का बोर्ड

टोंक विधायक सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का लगातार दूसरी बार बोर्ड बनने जा रहा है. चुनाव परिणाम के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. हालांकि, पूरे जिले की बात करें तो कांग्रेस टोंक और निवाई में ही आगे रही है. टोंक में स्पष्ट बहुमत के बाद अब सभापति पद के लिए मयंक गोयल के नामांकन से बोर्ड गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है.