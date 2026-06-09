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टोंक: 3 साल से इंतजार कर रहीं 115 छात्राएं, अब तक नहीं मिली कालीबाई योजना की स्कूटी

टोंक में कालीबाई स्कूटी योजना 2022-23 के तहत चयनित 115 छात्राओं को अब तक स्कूटी नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द वितरण की मांग की है. छात्राओं का कहना है कि उनको ई-वाउचर प्रक्रिया का हवाला देकर उनकी स्कूटी रोक दी गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 09, 2026, 03:25 PM|Updated: Jun 09, 2026, 03:25 PM
टोंक: 3 साल से इंतजार कर रहीं 115 छात्राएं, अब तक नहीं मिली कालीबाई योजना की स्कूटी
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक में कालीबाई स्कूटी योजना सत्र 2022-23 में चयनित छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द स्कूटी वितरण की मांग की है.

छात्राओं का कहना है कि उनका चयन वर्ष 2022-23 में हुआ था और उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले और अगस्त 2025 में राजकीय कन्या महाविद्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवा दिए थे.

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115 छात्राओं को नहीं मिली स्कूटी
छात्राओं के अनुसार, पिछले वर्ष जून-जुलाई में 269 छात्राओं को स्कूटी वितरित कर दी गई, लेकिन शेष 115 छात्राओं को ई-वाउचर की प्रक्रिया का हवाला देकर अब तक स्कूटी नहीं दी गई है.

उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में राज्य सरकार की ओर से दो माह के भीतर सभी पात्र बालिकाओं को स्कूटी वितरण का दावा किया गया था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ.

छात्राओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उनकी समस्या से मुख्यमंत्री एवं संबंधित आयुक्तालय को अवगत करवाकर जल्द से जल्द स्कूटी वितरण सुनिश्चित कराया जाए ताकि लंबे समय से लंबित मांग का समाधान हो सके.

क्या है कालीबाई छात्रा स्कूटी योजना?
राजस्थान में साल 2019 में उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना की घोषणा की थी. इस योजना का नाम शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर करने वाली और प्राण त्याग देने वाली डूंगरपुर की वीरांगना कालीबाई भील के नाम 'कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना' पर रखा गया.

इस योजना के अनुसार, हर साल लगभग 30 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही गई थी. इस योजना के जरिए राजस्थान सरकार ने 9वीं क्लास से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है. इस योजना को 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया था.

कालीबाई स्कूटी योजना के फायदे
राजस्थान सरकार की ओर से पात्र छात्राओं को स्कूटी दी जाती है. स्कूटी के साथ उनको छात्रा के नाम से कागज,
परिवहन का खर्च, एक साल का इंश्योरेंस, 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, 2 लीटर पेट्रोल (सिर्फ एक बार) और
एक हेलमेट की सुविधाएं भी मिलती हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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