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Tonk News: हेलिकॉप्टर से ससुराल में हुई दुल्हन की एंट्री! देखते रह गए लोग

Tonk News: राजस्थान के  टोंक शहर में दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर पहुंचा, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. ये शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: May 06, 2026, 04:28 PM|Updated: May 06, 2026, 04:28 PM
Tonk News: हेलिकॉप्टर से ससुराल में हुई दुल्हन की एंट्री! देखते रह गए लोग
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में एक अनोखी और आकर्षक शादी चर्चा का विषय बन गई, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर पहुंचा. हेलिकॉप्टर पैवेलियन खेल मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए.

जानकारी के अनुसार, बारात एक दिन पहले शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से जयपुर गई थी और शादी संपन्न होने के बाद दूल्हा-दुल्हन हेलिकॉप्टर से टोंक लौटे. जैसे ही हेलिकॉप्टर उतरा, परिवार और रिश्तेदारों ने ढोल-नगाड़ों के साथ दोनों का जोरदार स्वागत किया.

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दादाजी का सपना किया पूरा
दूल्हे आशीष ने बताया कि उनके दादाजी की इच्छा थी कि वे अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर आएं. आज उनकी यह इच्छा पूरी होने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. वहीं, दुल्हन मनीषा शर्मा ने कहा कि यह उनका पहला हेलिकॉप्टर सफर था, जो उनके लिए यादगार अनुभव बन गया.

दूल्हे के पिता ने प्रशासन का जताया आभार
दूल्हे के पिता सत्यनारायण शर्मा ने प्रशासन का सहयोग मिलने पर आभार जताया और कहा कि इस खास मौके पर परिवार में खुशी का माहौल है. यह अनोखी शादी शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लंबे समय तक याद रखेंगे.

निवाई शहर की शादी
इससे पहले भी टोंक जिले में एक शादी काफी सुर्खियों में रही थी. जिले के निवाई शहर में शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए थे. इसको लेकर दूल्हे के माता-पिता ने कहा था कि बेटे की खुशी से बड़ी खुशी और क्या है? उन्होंने कहा था यह शादी लव मैरिज से हुई थी.

तेजी से बढ़ रहा दूल्हा-दुल्हन का हेलीकॉप्टर से लाने का चलन
बता दें कि राजस्थान में दूल्हा-दुल्हन का हेलीकॉप्टर से लाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जो शादियों को यादगार बनाने और दादा-पिता के सपने पूरे करने के लिए किया जा रहा है. प्रदेश भरतपुर, कोटा, जोधपुर, टोंक और करौली जैसे जिलों में दूल्हे अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से ला रहे हैं. इस तरह की शाही विदाई पर लगभग 5 लाख से 7 लाख रुपये तक का खर्च कर देते हैं.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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