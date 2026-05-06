/Tonk News: हेलिकॉप्टर से ससुराल में हुई दुल्हन की एंट्री! देखते रह गए लोग

Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में एक अनोखी और आकर्षक शादी चर्चा का विषय बन गई, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर पहुंचा. हेलिकॉप्टर पैवेलियन खेल मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए.

जानकारी के अनुसार, बारात एक दिन पहले शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से जयपुर गई थी और शादी संपन्न होने के बाद दूल्हा-दुल्हन हेलिकॉप्टर से टोंक लौटे. जैसे ही हेलिकॉप्टर उतरा, परिवार और रिश्तेदारों ने ढोल-नगाड़ों के साथ दोनों का जोरदार स्वागत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

दादाजी का सपना किया पूरा

दूल्हे आशीष ने बताया कि उनके दादाजी की इच्छा थी कि वे अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर आएं. आज उनकी यह इच्छा पूरी होने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. वहीं, दुल्हन मनीषा शर्मा ने कहा कि यह उनका पहला हेलिकॉप्टर सफर था, जो उनके लिए यादगार अनुभव बन गया.

दूल्हे के पिता ने प्रशासन का जताया आभार

दूल्हे के पिता सत्यनारायण शर्मा ने प्रशासन का सहयोग मिलने पर आभार जताया और कहा कि इस खास मौके पर परिवार में खुशी का माहौल है. यह अनोखी शादी शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लंबे समय तक याद रखेंगे.

निवाई शहर की शादी

इससे पहले भी टोंक जिले में एक शादी काफी सुर्खियों में रही थी. जिले के निवाई शहर में शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए थे. इसको लेकर दूल्हे के माता-पिता ने कहा था कि बेटे की खुशी से बड़ी खुशी और क्या है? उन्होंने कहा था यह शादी लव मैरिज से हुई थी.