/Tonk News: हेलिकॉप्टर से ससुराल में हुई दुल्हन की एंट्री! देखते रह गए लोग

Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर पहुंचा, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. ये शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई.
Tonk News: राजस्थान के टोंक शहर में एक अनोखी और आकर्षक शादी चर्चा का विषय बन गई, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर पहुंचा. हेलिकॉप्टर पैवेलियन खेल मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए.
जानकारी के अनुसार, बारात एक दिन पहले शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से जयपुर गई थी और शादी संपन्न होने के बाद दूल्हा-दुल्हन हेलिकॉप्टर से टोंक लौटे. जैसे ही हेलिकॉप्टर उतरा, परिवार और रिश्तेदारों ने ढोल-नगाड़ों के साथ दोनों का जोरदार स्वागत किया.
दादाजी का सपना किया पूरा
दूल्हे आशीष ने बताया कि उनके दादाजी की इच्छा थी कि वे अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से लेकर आएं. आज उनकी यह इच्छा पूरी होने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. वहीं, दुल्हन मनीषा शर्मा ने कहा कि यह उनका पहला हेलिकॉप्टर सफर था, जो उनके लिए यादगार अनुभव बन गया.
दूल्हे के पिता ने प्रशासन का जताया आभार
दूल्हे के पिता सत्यनारायण शर्मा ने प्रशासन का सहयोग मिलने पर आभार जताया और कहा कि इस खास मौके पर परिवार में खुशी का माहौल है. यह अनोखी शादी शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लंबे समय तक याद रखेंगे.
निवाई शहर की शादी
इससे पहले भी टोंक जिले में एक शादी काफी सुर्खियों में रही थी. जिले के निवाई शहर में शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए थे. इसको लेकर दूल्हे के माता-पिता ने कहा था कि बेटे की खुशी से बड़ी खुशी और क्या है? उन्होंने कहा था यह शादी लव मैरिज से हुई थी.
तेजी से बढ़ रहा दूल्हा-दुल्हन का हेलीकॉप्टर से लाने का चलन
बता दें कि राजस्थान में दूल्हा-दुल्हन का हेलीकॉप्टर से लाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जो शादियों को यादगार बनाने और दादा-पिता के सपने पूरे करने के लिए किया जा रहा है. प्रदेश भरतपुर, कोटा, जोधपुर, टोंक और करौली जैसे जिलों में दूल्हे अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर से ला रहे हैं. इस तरह की शाही विदाई पर लगभग 5 लाख से 7 लाख रुपये तक का खर्च कर देते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!