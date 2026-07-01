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Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

Tonk News:  टोंक जिले के घाड़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से 19 वर्षीय रामदयाल कुमावत की मौत हो गई. सड़क पार करते समय हुए इस हादसे के बाद स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी. मृतक अपनी छह बहनों का इकलौता भाई था, जिसका जन्म परिजनों की मन्नतों के बाद हुआ था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: Jul 01, 2026, 02:08 PM|Updated: Jul 01, 2026, 02:08 PM
Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा
Image Credit: हादसे में 6 बहनों के इकलौते भाई की मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के घाड थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की जान चली गई. देवड़ावास मोड़ पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कंवरपुरा-धाकड़ियावास निवासी रामदयाल पुत्र छीतर कुमावत को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे खाई में जा गिरी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को दूनी सीएचसी पहुंचाया गया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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बहुत मिन्नतों के बाद हुआ था लड़का
इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. रामदयाल अपनी छह बड़ी बहनों का इकलौता भाई था. परिजनों के अनुसार, छह बेटियों के बाद बेटे की मन्नत लेकर उसके पिता रामदेवरा गए थे, जिसके बाद रामदयाल का जन्म हुआ था. पिता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ठेकेदार का काम करते हैं.

परिवार में सबसे छोटा और लाड़ला
मृतक परिवार का सबसे छोटा और लाड़ला सदस्य होने के कारण उसकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है. ग्रामीणों के अनुसार, घटना के बाद गांव के कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले. इस हादसे से एक हंसते-खेलते परिवार की जिंदगी उजाड़ दी है.

सिर और शरीर पर गंभीर चोटें
दूनी थाने के एएसआई भंवर सिंह ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब रामदयाल दूनी कस्बे से अपने गांव लौट रहा था. वहीं, दूनी सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

ट्रेलर-कार की टक्कर में युवक की मौत

वहीं, बीकानेर के खाजूवाला के दन्तोर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रेलर-कार की टक्कर में युवक की मौत हो गई. ट्रेलर और कार की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हुई और हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ये हादसा दन्तोर–पूगल सड़क मार्ग पर पिरणवाला के पास हादसा हुआ.

वहीं, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस व ग्रामीणों ने कार से शव निकाला गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. मृतक की पहचान 9 KJD माधोडिग्गी खाजूवाला निवासी योगेश कुम्हार के रूप में हुई. दन्तोर पुलिस ने शव को खाजूवाला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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