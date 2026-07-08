/Tonk: बूंदी के पूर्व सरपंच पर चोरी का आरोप, गांव वालों ने सरेआम मुंडवा दिया सिर

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Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा के कचरावता पंचायत के रायपुरा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, बूंदी जिले के नैनवां क्षेत्र के बामणगांव के पूर्व सरपंच अनिल हरिजन को ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोरी के आरोप में पकड़ लिया.
आरोप है कि इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें अर्धनग्न कर उनके बाल काट दिए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, Zee Media वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
इस दौरान गांव वालों ने चोरी के आरोप में गांव के एक पूर्व सरपंच को पकड़ा. आरोप है कि वह चोरी करने की कोशिश कर रहा था. कुछ लोगों ने उसका सिर मुंडवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, गांव में बीते कुछ समय से लगातार संदिग्ध गतिविधियों और चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीण सतर्क थे. आरोप है कि इसी दौरान पूर्व सरपंच चोरी की नीयत से एक स्थान पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा. आरोपी की पहचान पूर्व सरपंच के रूप में हुई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया.
ग्रामीणों ने दावा करते हुए कहा है कि आरोपी पहले भी चोरी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है. उन्होंने कहा कि पहले भी उसके खिलाफ ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं. हालांकि, फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
आरोपी को जमकर फटकार लगाई
वहीं, आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले करने से पहले उसका सिर मुंडवा दिया. साथ ही वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को जमकर फटकार भी लगाई. वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल फोन में बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जांच में जुटी पुलिस
इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. फिलहला पुलिस मामले में पूछताछ और जांच कर रही है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार
यह मामला जहां एक ओर पूर्व जनप्रतिनिधि पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं. कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार केवल कानून और पुलिस को है. ऐसे मामलों में आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करना ही कानूनी प्रक्रिया है.
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