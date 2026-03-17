Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Tonk News: ईद से पहले कठमाणा में एक साथ उठे चाचा-भतीजे के जनाजे, गांव में छाया मातम

Tonk News: टोंक जिले के कठमाणा में देर रात एक कार और मोटरसाइकिल में टक्कर गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चाचा-भतीजे की मौत हो गई. सूचना के बाद गांव में मातम छा गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Mar 17, 2026, 05:50 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 05:50 PM IST

Trending Photos

गर्मी में पेट को देना है आराम, तो राजस्थानी बाजरे की राबड़ी का करें सेवन! जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Bajre Ki Rabdi

गर्मी में पेट को देना है आराम, तो राजस्थानी बाजरे की राबड़ी का करें सेवन! जानें रेसिपी और फायदे

बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी चांदी, सोना खड़ा देखता रह गया! जानें आज के ताजा रेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी चांदी, सोना खड़ा देखता रह गया! जानें आज के ताजा रेट

क्या अजमेर में बढ़ सकती हैं विधानसभा सीटें? पढ़ें परिसीमन के बाद की संभावना
7 Photos
rajasthan parisiman 2026

क्या अजमेर में बढ़ सकती हैं विधानसभा सीटें? पढ़ें परिसीमन के बाद की संभावना

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 50 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 50 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Tonk News: ईद से पहले कठमाणा में एक साथ उठे चाचा-भतीजे के जनाजे, गांव में छाया मातम

Tonk Accident: स्टेट हाईवे 121 पर सोमवार रात करीब आठ बजे नागजी मोड़ के पास कठमाणा की तरफ से आ रही एक कार से मोटरसाइकिल टक्कर गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दो युवकों खेत की जाली में घुस गए. हादसे की सूचना पुलिस चौकी रानोली पर दी.

वहीं, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को मोटरसाइकिल पर रानोली अस्पताल में पहुंचाया, जहां डाक्टर जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने घायलों का उपचार किया और सीपीआर दिया. गंभीर घायल होने पर पीपलू के लिए रेफर किया गया. ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को सूचना दी.

दो युवकों को पीपलू अस्पताल में पहुंचाया

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रानोली में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने पर नानेर से एम्बुलेंस आई, जिससे एम्बुलेंस करीब 40 मिनट बाद पहुंची, जिससे दो युवकों को पीपलू अस्पताल में पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद मृतक घोषित कर दिया. वहीं, एक लड़के की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया.

झिराना थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि फारुख पुत्र मुन्ना खा उम्र 22 वर्ष निवासी कठमाणा शोहेब पुत्र आरीफ उम्र 15 निवासी कठमाणा आदिल पुत्र शरीफ खां उम्र 14 वर्ष निवासी कठमाणा रानोली की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे. नागजी मोड़ के पास एक कार से टक्कर हो गई.

ईद से पहले घर में छाया मातम

शोहेब के पिता आरीफ ने बताया कि रोज इफ्तार कर तीन बच्चे रानोली ईद त्योहार के लिए खरीददारी करने गये थे. आते समय हादसा हो गया. फारुख कठमाणा मंजित में मोलाना का काम करता है. वहीं, शोहेब गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रहा था, जिसकी वर्तमान में परीक्षा चल रही है. भंवर लाल मीणा हर्ष मीणा ने बताया कि हम लोग मोड़ स्थित दुकान पर सामान ले कर लोट रहे थे. इसी दौरान हादसा हो गया. पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और पुलिस की मदद से तीन घायलों को मोटर साइकिलों पर अस्पताल पहुंचाया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंTonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news