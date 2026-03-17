Tonk News: ईद से पहले कठमाणा में एक साथ उठे चाचा-भतीजे के जनाजे, गांव में छाया मातम

Tonk Accident: स्टेट हाईवे 121 पर सोमवार रात करीब आठ बजे नागजी मोड़ के पास कठमाणा की तरफ से आ रही एक कार से मोटरसाइकिल टक्कर गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दो युवकों खेत की जाली में घुस गए. हादसे की सूचना पुलिस चौकी रानोली पर दी.

वहीं, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को मोटरसाइकिल पर रानोली अस्पताल में पहुंचाया, जहां डाक्टर जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने घायलों का उपचार किया और सीपीआर दिया. गंभीर घायल होने पर पीपलू के लिए रेफर किया गया. ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को सूचना दी.

दो युवकों को पीपलू अस्पताल में पहुंचाया

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रानोली में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने पर नानेर से एम्बुलेंस आई, जिससे एम्बुलेंस करीब 40 मिनट बाद पहुंची, जिससे दो युवकों को पीपलू अस्पताल में पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद मृतक घोषित कर दिया. वहीं, एक लड़के की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया.

झिराना थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि फारुख पुत्र मुन्ना खा उम्र 22 वर्ष निवासी कठमाणा शोहेब पुत्र आरीफ उम्र 15 निवासी कठमाणा आदिल पुत्र शरीफ खां उम्र 14 वर्ष निवासी कठमाणा रानोली की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे. नागजी मोड़ के पास एक कार से टक्कर हो गई.

ईद से पहले घर में छाया मातम

शोहेब के पिता आरीफ ने बताया कि रोज इफ्तार कर तीन बच्चे रानोली ईद त्योहार के लिए खरीददारी करने गये थे. आते समय हादसा हो गया. फारुख कठमाणा मंजित में मोलाना का काम करता है. वहीं, शोहेब गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रहा था, जिसकी वर्तमान में परीक्षा चल रही है. भंवर लाल मीणा हर्ष मीणा ने बताया कि हम लोग मोड़ स्थित दुकान पर सामान ले कर लोट रहे थे. इसी दौरान हादसा हो गया. पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी और पुलिस की मदद से तीन घायलों को मोटर साइकिलों पर अस्पताल पहुंचाया.

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