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Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

टोंक जिले में एक व्यक्ति ने अपने पिता की मौत के लिए यातायात पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीपलू के जवाली गांव निवासी महेंद्र का कहना है कि पिता शिवजी लाल यादव की तबीयत खराब होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने बाइक रोककर चालान प्रक्रिया में करीब एक घंटा लगा दिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: Jun 17, 2026, 01:26 PM|Updated: Jun 17, 2026, 01:26 PM
Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला
Image Credit: AI IMAGE

Tonk News: सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था पर अब संवेदनहीनता के गंभीर आरोप लग रहे हैं. पीपलू के जवाली गांव निवासी महेंद्र ने अपने पिता शिवजी लाल यादव की मौत के लिए यातायात पुलिसकर्मी को जिम्मेदार ठहराते हुए एसपी को शिकायत दी है. पुलिसकर्मी ने चालान प्रकिया के दौरान आरोपों को गलत बताया तो दूसरी तरफ एसपी रोशन मीणा ने शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद जांच की बात कही.

महेंद्र का आरोप है कि उसने ड्यूटी पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी राजकुमार शर्मा को बार-बार बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब उन्हें अस्पताल जाना है. यह भी अनुरोध किया कि वाहन का नंबर नोट कर लें, बाद में चालान बना लेना लेकिन बात नहीं सुनी गई, लेकिन पुलिसकर्मी ने बाइक की चाबी अपने पास रख ली. मरीज की तबीयत लगातार बिगड़ने पर पुलिस लाइन के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे लिटाना पड़ा.

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एक घंटे चली चालान की कार्रवाई

महेंद्र का कहना है कि वह करीब एक घंटे चालान की कार्रवाई पूरी कराने और वाहन छुड़वाने में लग गया. 100 रुपये का चालान भरने के बाद उसे मोटरसाइकिल वापस मिली और दोपहर करीब 12.30 बजे वहां से रवाना होकर करीब 12.45 बजे के करीब अस्पताल पहुंचा, जहां इमरजेंसी में दिखवाने के बाद हालात ज्यादा खराब होने पर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां करीब 2 बजे के आस-पास उनकी मौत हो गई. चिकित्साकर्मियों ने मरीज को लाने में देर होने की बात कही.

पीपलू के रास्ते में बिगड़ी तबीयत
महेंद्र के अनुसार, 14 जून को वह किसी कार्य से 50 वर्षीय पिता के साथ बाइक पर पीपलू गया था, वहां अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं भी घबरा गया. वह बीपी के मरीज थे फिर वहां अपने किसी दोस्त को बुलाकर पिता को बीच और उसे पीछे बैठाकर जिला अस्पताल में आने के लिए सोहेला से हाईवे होते हुए छावनी पहुंचा, जहां सुबह 11.30 बजे उनकी बाइक छावनी तिराहे के पास यातायात पुलिस ने रोकते हुए चाबी छीन ली और चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी. इस दौरान उनको पिता की हालत भी बताई, लेकिन वह नहीं माने. सोमवार को इस संबंध में एसपी के नाम एएसपी को शिकायत भी दी थी.

तबीयत खराब जैसी स्थिति नहीं थी
बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे, चालक ने हेलमेट नहीं लगा रखा है. नियमानुसार उन्हें रुकवाकर पुलिस लाइन भेज दिया था. उस दौरान व्यक्ति की तबीयत खराब नहीं लग रही थी, बाइक को पुलिस लाइन स्थित ट्रैफिक ऑफिस में भिजवाने के बाद मैं वह अन्य साथी वापस अपने काम में लग गए थे. चाबी छीनने जैसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो बाइक पैदल क्यू ले जाते. बाद में हमें भी पता चला संबंधित व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन जो भी आरोप लगाए जा रहे है, वह गलत हैं.

पहले आरोपों का सत्यापन करवाएंगे
एसपी रोशन मीणा ने बताया कि इस संबंध में प्रत्यक्ष रुप से शिकायत नहीं आई, लेकिन अगर ऐसा मामला है तो शिकायतकर्ता के आरोपों का सत्यापन कराएंगे. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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