/अजमेर के NEET परीक्षा केंद्र पर धार्मिक पोशाक में पहुंचे अभ्यर्थी को रोकने का मामला, निष्पक्ष जांच की मांग

Tonk News: राजस्थान के अजमेर स्थित एक NEET परीक्षा केंद्र पर धार्मिक पोशाक (बुर्का/हिजाब) पहनकर परीक्षा देने पहुंची एक अभ्यर्थी को प्रवेश से रोके जाने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है.

आज टोंक में आवाम ए टोंक के बैनर तले मुस्लिम युवक और युवतियां पहुंची और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा कर इस तरह का पुनः मामला न आए इसके लेकर कार्रवाई की मांग की. साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक ज्ञापन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उत्तरदायित्व तय करने की मांग की गई है.

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ज्ञापन में कहा गया है कि 18 जून 2026 को NTA द्वारा जारी ड्रेस कोड और दिशा-निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी गरिमा, मानसिक शांति और धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई.

ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट एसओपी (SOP) जारी की जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित हो सकें.

ये था पूरा मामला

बता दें कि 21 जून को देशभर में नीट री-परीक्षा का आयोजन किया गया था. वहीं, राजस्थान के अजमेर शहर में एक परीक्षा केंद्र पर बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा को एंट्री ना देने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर काफी देर तक बहस और हंगामा हुआ. हालांकि इसके बाद सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद छात्रा को अंदर जाने दिया गया.

ये छात्रा ब्यावर जिले की रहने वाली है, जिसका नाम कुलसुम था, जो अजमेर के सावित्री इलाके के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी. कुलसुम परीक्षा देने के लिए बुर्का पहनकर गई थी. वहीं, केंद्र पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे बुर्के में एंट्री देने से मना कर दिया गया और गेट पर ही रोक दिया गया. इस दौरान उसके पिता मोहम्मद आरिफ भी आए थे, जिन्होंने कहा कि

बुर्का उनकी धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कहा गया था कि कि स्कूल की प्रिंसिपल की लापरवाही से परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था. नियमों में हिजाब की मनाही है, बुर्के की मनाही नहीं है. प्रिंसिपल बुर्का को हिजाब समझ रही थी. इसके बाद में प्रिंसिपल को बताया गया कि बुर्का और हिजांब में अंतर होता है.

