देवली में करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश, शातिर आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan news: देवली पुलिस ने स्वामी परमानंद भारती आश्रम की करोड़ों की संपत्ति हड़पने के आरोप में अमित कुमार को गिरफ्तार किया है. उसने दादा की 2018 में मृत्यु के बाद 2023 में फर्जी वसीयतनामा पंजीकृत करवाया था. वैज्ञानिक जांच में यह धोखाधड़ी साबित हुई.
Trending Photos
Tonk News: देवली पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अभियुक्त अमित कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने फर्जी वसीयतनामा बनाकर स्वामी परमानंद भारती आश्रम (गणेश रोड, देवली) से संबंधित करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी.
मृत्यु के 5 साल बाद पंजीकृत कराया कूटरचित वसीयतनामा
यह पूरा मामला परिवादी सूरज खटीक की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ. परिवादी ने बताया कि उनके दादा सुखदेव भारती की मृत्यु 17 जनवरी 2018 को हो चुकी थी. जब वारिस संपत्ति बंटवारे की बात कर रहे थे, तभी सुखदेव भारती के पौत्र अमित कुमार ने एक पंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत किया. वसीयतनामे में दावा किया गया था कि दादा सुखदेव भारती ने अपने जीवनकाल में सारी संपत्ति अमित कुमार के नाम कर दी थी. यह कूटरचित वसीयतनामा 1 दिसंबर 2023 को उप-पंजीयक कार्यालय देवली में पंजीकृत करवाया गया था, जबकि दादा 2018 में ही गुजर चुके थे.
वैज्ञानिक साक्ष्यों से खुला राज
परिवादी द्वारा वसीयत की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर पता चला कि दस्तावेज पूर्ण रूप से फर्जी और कूटरचित है. दिवंगत सुखदेव भारती के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी अन्य वास्तविक दस्तावेजों से मेल नहीं खाते थे. पुलिस उपअधीक्षक हेमराज मुंड के निर्देशन में और थानाधिकारी दौलत राम गुर्जर के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने सरकारी रिकॉर्ड और विधिविज्ञान प्रयोगशाला की सहायता से जांच की. वैज्ञानिक परीक्षण में यह पुष्ट हुआ कि आरोपी अमित कुमार ने दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति हड़पने की नीयत से फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाकर रजिस्ट्रीकृत करवाया था.
शातिर अभियुक्त साधु के वेश में
अनुसंधान में सामने आया कि अभियुक्त अमित कुमार (पुत्र कन्हैयालाल, निवासी तेली मोहल्ला देवली) अत्यंत चतुर और चालाक है. उसने पुलिस को गुमराह करने और स्वयं को आश्रम का गादी (धार्मिक प्रमुख) बताकर झूठे तथ्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षण में उसके सारे दावे झूठे पाए गए. जुर्म प्रमाणित होने पर, साधु वेश में रहने वाले इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tonk News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!