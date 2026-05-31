/पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले-60 साल किसानों के साथ हुआ छलावा

Tonk News: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 वर्षों तक शासन किया, लेकिन किसानों के हित में ऐसी कोई प्रभावी योजना नहीं चलाई, जिससे देश के किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ आज देशभर के किसान उठा रहे हैं.

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राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के डीजल-पेट्रोल बचत संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि डोटासरा इन दिनों 'हवा में' हैं और उन्हें लगता है कि राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का क्रम जारी रहेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा.

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा सरकार लगातार बनी रहेगी और कांग्रेस का देशभर से सफाया हो रहा है. वहीं, हनुमान बेनीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर चौधरी ने कहा कि राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों.

उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए और वरिष्ठ नेताओं से सीख लेनी चाहिए. केवल टीआरपी या सुर्खियां बटोरने के लिए विवादित बयान देना उचित नहीं है. कैलाश चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है और इसी वजह से लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ रहा है.

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पुष्कर उपखंड कार्यालय में पुष्कर विधायक एवं जल संसाधन कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत की प्रस्तावित जनसुनवाई अधिकारियों की समीक्षा बैठक में तब्दील हो गई. इसके बावजूद मंत्री सुरेश रावत ने सूचना के आधार पर पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए.

मंत्री रावत ने कहा कि गर्मी के मौसम में पुष्कर उपखंड के गांवों, नगर क्षेत्र और पुष्कर अस्पताल से जुड़ी पानी, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए. तीनों विभागों के अधिकारियों को बुलाकर गांव-वार रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए, जिससे गर्मी में आमजन को परेशानी न हो.

सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने मंत्री के सामने पुष्कर की सात कच्ची बस्तियों का मुद्दा उठाया तो भिन्नमोके पर पुष्कर विकास के मुद्दे पर भी बात की गई. कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, जलदाय, विद्युत और पुष्कर राजकीय अस्पताल से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.

