Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tonk
  • /पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले-60 साल किसानों के साथ हुआ छलावा

पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले-60 साल किसानों के साथ हुआ छलावा

Tonk News:  पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 60 वर्षों तक शासन किया, लेकिन किसानों के हित में ऐसी कोई प्रभावी योजना नहीं चलाई. 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: May 31, 2026, 03:35 PM|Updated: May 31, 2026, 03:35 PM
पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले-60 साल किसानों के साथ हुआ छलावा
Image Credit: Tonk News

Tonk News: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 वर्षों तक शासन किया, लेकिन किसानों के हित में ऐसी कोई प्रभावी योजना नहीं चलाई, जिससे देश के किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ आज देशभर के किसान उठा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के डीजल-पेट्रोल बचत संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि डोटासरा इन दिनों 'हवा में' हैं और उन्हें लगता है कि राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का क्रम जारी रहेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा.

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा सरकार लगातार बनी रहेगी और कांग्रेस का देशभर से सफाया हो रहा है. वहीं, हनुमान बेनीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर चौधरी ने कहा कि राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों.

उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए और वरिष्ठ नेताओं से सीख लेनी चाहिए. केवल टीआरपी या सुर्खियां बटोरने के लिए विवादित बयान देना उचित नहीं है. कैलाश चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है और इसी वजह से लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति बढ़ रहा है.

पढ़िए राजस्थान राजनीति की एक और खबर
पुष्कर उपखंड कार्यालय में पुष्कर विधायक एवं जल संसाधन कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत की प्रस्तावित जनसुनवाई अधिकारियों की समीक्षा बैठक में तब्दील हो गई. इसके बावजूद मंत्री सुरेश रावत ने सूचना के आधार पर पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए.

मंत्री रावत ने कहा कि गर्मी के मौसम में पुष्कर उपखंड के गांवों, नगर क्षेत्र और पुष्कर अस्पताल से जुड़ी पानी, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए. तीनों विभागों के अधिकारियों को बुलाकर गांव-वार रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए, जिससे गर्मी में आमजन को परेशानी न हो.

सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने मंत्री के सामने पुष्कर की सात कच्ची बस्तियों का मुद्दा उठाया तो भिन्नमोके पर पुष्कर विकास के मुद्दे पर भी बात की गई. कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, जलदाय, विद्युत और पुष्कर राजकीय अस्पताल से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Tonk News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:बांसवाड़ा में विवाहिता पर सिरफिरे युवक ने ब्लेड से किया जानलेवा हमला, आए 25 टांके

ट्रेंडिंग न्यूज़

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

भयंकर गर्मी का देसी तोड़! पेट को रखे ठंडा-ठंडा कूल-कूल, आजमाएं दादी-नानी वाली यह खास रेसिपी

बारिश आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान, इन जगहों पर मिलता है स्वर्ग जैसा सुकून!

मुंह का कम खुलना और बार-बार छाले हो सकते हैं कैंसर के संकेत, डॉक्टरों ने दी बड़ी सलाह

क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: ड्रग्स माफिया पर मंत्री जोगाराम पटेल का वार, बोले-दीपावली तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

बीकानेर में रेत का रौद्र तांडव! विशाल बवंडर ने दिन को बनाया रात, Watch Video

राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

Rajasthan News: पांडुपोल हनुमान मंदिर, जहां भीम ने गदा मारकर बनाया था पहाड़ों के बीच रास्ता, जानें पूरी कहानी

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

बांसवाड़ा में विवाहिता पर सिरफिरे युवक ने ब्लेड से किया जानलेवा हमला, आए 25 टांके

Rajasthan News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप पहुंचीं स्वर्णनगरी, करेंगी इन जगहों का भ्रमण

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

जोधपुर में पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की वजह, बीच-बचाव करने आई गर्भवती बहन को मारी लात

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

अगले 3 घंटे बेहद अहम, इन जिलों में मेघगर्जन और बारिश का खतरा

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

Rajasthan Weather: अगले 3 घंटे भारी! चित्तौड़गढ़-बीकानेर और नागौर समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

बाजार खुलते ही ढेर हुआ सोना, जयपुर में धड़ाम हुए गोल्ड के दाम, जानें सर्राफा बाजार के ताजा रेट

घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

Rajasthan Weather: चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, कई क्षेत्रों में बिजली गुल, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में पलटा मौसम, धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी

सीकर में आवारा सांडों का आतंक, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Tags:
Rajasthan Politics
Rajasthan news
Tonk News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Shri Madhopur News: 500 बहन-बेटियों का महासंगम, JCB से बरसाए गए फूल ही फूल

Shri Madhopur News: 500 बहन-बेटियों का महासंगम, JCB से बरसाए गए फूल ही फूल

Shri Madhopur News
2

Rajasthan News: बिना किताब कैसे पढ़ेंगे बच्चे? शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, पढ़ें पूरी खबर

Jaipur News
3

कुछ घंटों की आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही! अंधेरे में डूबे हजारों घर, जोधपुर डिस्कॉम को करोड़ों का नुकसान

jodhpur news
4

Rajasthan News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी का दुरुपयोग, अवैध बत्ती लगाकर युवक-युवतियां घूमते मिले, जांच जारी

kota news
5

पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला, बोले-60 साल किसानों के साथ हुआ छलावा

Rajasthan Politics