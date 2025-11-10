Tonk News : पीपलू के दौलतपुरा गांव में बांध की दीवार में छेद होने से पानी फसलों की तरफ जा रहा है, ये हालात किसानों को चिंता में डाले हुए हैं.
Tonk News : राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू उपखण्ड के दौलतपुरा गांव के बांध में पानी मे बोर पड़ने से बांध का पानी बहने से किसानों में चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है, कि कही इस बांध का पानी उनकी खेतो की फसलों को बर्बाद नही कर दे बांध में कई दीवार में छेद होने के चलते दौलतपुरा बंधा की पाल में से पानी बह रहा है.
अचानक हुई इस घटना से खेतों में पानी भरने लग गया है,और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई है जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई है और पानी की निकासी को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए गये है. प्रशासन के आने से पहले ग्रामीणों ने खुद मिट्टी ओर बड़े पत्थर डालकर पानी रोकने की कोशिश की.
इसके बाद जेसीबी मशीन मंगवाकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही है. टोंक जिले में उस मानसून सत्र में लगभग 1200 एमएम से ज्यादा बरसात होने से सिंचाई विभाग के जिले के सभी 34 छोटे बड़े बांध पानी से लबालब भरे है.
फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है,मौके पर एसडीएम ओर सिचाई विभाग के अभियन्ताओं की टीम पंहुची है जेसीबी मशीनों के साथ ही एलएनटी मशीन मंगवाई जा रही है. लेकिन किसानों को फसलों की बर्बादी की चिंता खाए जा रही है.
किसानों का कहना है कि अगर वक्त रहते पानी को नहीं रोका गया तो उनके खून पसीने की कमाई बर्बाद हो जाएगी. अभी तक पानी को रोकने के लिए किए गये प्रयास का असर कम ही दिख रहा है , हालांकि प्रशासन कोशिश में लगा है
