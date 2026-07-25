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Tonk: IOCL की सलाया-मथुरा पाइपलाइन में सेंध लगाकर की जा रही थी तेल चोरी, 6 राज्यों के 12 आरोपी गिरफ्तार

मालपुरा क्षेत्र में पुलिस ने  IOCL की सलाया-मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया . जांच के दौरान पुलिस ने 15 दिनों में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कार्रवाई कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Bhupendar singh solanki
Published:Jul 25, 2026, 05:51 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 05:51 PM IST
Tonk: IOCL की सलाया-मथुरा पाइपलाइन में सेंध लगाकर की जा रही थी तेल चोरी, 6 राज्यों के 12 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Tonk News

Malpura, Tonk News: राजस्थान के मालपुरा पुलिस ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की भूमिगत सलाया-मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने महज 15 दिनों में मामले का पर्दाफाश करते हुए छह राज्यों के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, पचेवर थाना क्षेत्र के गांव लड़ी में जुलाई 2026 के दौरान भूमिगत पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल की चोरी की जा रही थी. इस मामले में 9 जुलाई को IOCL के वरिष्ठ प्रचालन प्रबंधक राकेश प्रजापति ने पचेवर थाने में मामला दर्ज कराया था.

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12 आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आधा दर्जन विशेष टीमें गठित कर राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में एक साथ कार्रवाई की. अभियान के दौरान संगठित गिरोह के 12 आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया.

पाइपलाइन में सेंध लगाकर की चोरी

पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना मुनेश फौजी निवासी मेरठ (उत्तर प्रदेश) को भी गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी दो दर्जन से अधिक पाइपलाइन सेंधमारी और तेल चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. इसी गिरोह ने अजमेर जिले के मोतीपुरा और देवरा क्षेत्र में भी पाइपलाइन में सेंध लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था.

हर पहलुओं की जांच जारी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी ने प्रेस वार्ता में बताया कि संगठित अपराध के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है और गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है.

इधर, टोंक जिला स्पेशल टीम (DST) ने अवैध सट्टे और जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेहंदवास थाना क्षेत्र के नानेर-कलमंडा रोड पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ₹23,550 नकद तथा 6 मोटरसाइकिलें जब्त कीं. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में की गई. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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