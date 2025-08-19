Zee Rajasthan
mobile app

Tonk News: सरकारी स्कूल में प्रेजेंट थे बच्चे, चलती क्लास में भरभरा कर गिर गई छत और फिर...

Tonk News: ककोड़ उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल शुरू होते ही एक कक्ष की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 19, 2025, 15:38 IST | Updated: Aug 19, 2025, 15:38 IST

Trending Photos

जोधपुर में मौसम ने लिया यू-टर्न, जानें कहां-कहां होगी बारिश और कब मिलेगी गर्मी से राहत
5 Photos
JODHPUR WEATHET UPDATE

जोधपुर में मौसम ने लिया यू-टर्न, जानें कहां-कहां होगी बारिश और कब मिलेगी गर्मी से राहत

उमस भरी चिपचिपाहट के बाद, शाम को बादल देंगे डूंगरपुर में बारिश का सरप्राइज! पढ़ें वेदर रिपोर्ट
6 Photos
dungarpur weather

उमस भरी चिपचिपाहट के बाद, शाम को बादल देंगे डूंगरपुर में बारिश का सरप्राइज! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

अजमेर में गर्मी और उमस से कब मिलेगी राहत? जानें रात का मौसम कैसा रहेगा
6 Photos
Ajmer Weather Update

अजमेर में गर्मी और उमस से कब मिलेगी राहत? जानें रात का मौसम कैसा रहेगा

Udaipur Weather: उदयपुर में उमस से लोगों को मिलेगी राहत, भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट!
6 Photos
Udaipur Weather

Udaipur Weather: उदयपुर में उमस से लोगों को मिलेगी राहत, भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट!

Tonk News: सरकारी स्कूल में प्रेजेंट थे बच्चे, चलती क्लास में भरभरा कर गिर गई छत और फिर...

Tonk News: मंगलवार को जिले के ककोड़ उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल शुरू होते ही एक कक्ष की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी. तेज धमाके की आवाज से छात्राएं और स्टाफ दहशत में आ गए. गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई. यह स्कूल भवन बेहद पुराना और जर्जर है, जहां 17 में से करीब 15 कक्ष जीर्ण-श्रीण अवस्था में हैं. हादसे के समय पास के कक्ष में छात्राओं की कक्षा चल रही थी.


सूचना मिलते ही अभिभावक, उपखण्ड अधिकारी उनियारा और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रिंसिपल रतन कंवर ने बताया कि स्कूल की बदहाल स्थिति के बारे में प्रशासन और शिक्षा विभाग को पहले ही लिखित शिकायत दी जा चुकी है. बारिश में पानी का रिसाव यहां आम समस्या है. जिस कक्ष की छत गिरी, उसे खतरनाक मानकर तीन साल से ताला लगाया हुआ था. जगह की कमी के कारण कुछ कक्षाएं पास के स्कूल भवन और बरामदे में चल रही हैं. इस हादसे ने स्कूल की जर्जर स्थिति को फिर से उजागर कर दिया, जिससे अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है.

ककोड़ उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल में छत गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने सतर्कता दिखाई. उनियारा उपखण्ड अधिकारी शत्रुघ्न गुर्जर ने बताया कि बरसात के मौसम में स्कूलों की सुरक्षा को लेकर शाला प्रधानों को पहले ही छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. ककोड़ स्कूल के अधिकांश कक्ष जर्जर होने के कारण तालाबंद हैं. जिला प्रशासन सतर्क है और जर्जर कक्षों को खाली करवाकर ताला लगवाने के साथ-साथ वहां विद्यार्थियों और स्टाफ को जाने से रोकने की चेतावनी दी गई है.

Trending Now

दूसरी ओर, जिला मुख्यालय से जांच के लिए पहुंची सीडीईओ सुशीला करणानी ने बताया कि स्कूल भवन अत्यंत पुराना और जर्जर है. शाला प्रबंधन समिति की लापरवाही सामने आई, क्योंकि उन्होंने तीन साल से जर्जर कक्ष को ताला लगाकर तो बंद रखा, लेकिन उसे ध्वस्त करने के लिए कोई प्रस्ताव या कार्रवाई नहीं की.

यह गंभीर चूक है. आवश्यकता पड़ने पर इस जर्जर भवन की सभी कक्षाओं को पास के अन्य स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा. इस घटना ने प्रशासन और शाला प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं, और अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की है.


झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद भी घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है. 25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलोदी में एक स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जिनमें सगे भाई-बहन भी शामिल थे. इस दुखद हादसे के बाद भी कई जगहों पर स्कूलों की छत गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से कुछ में बच्चों की जान भी चली गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news