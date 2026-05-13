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मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने चौपाल में किस DM के लिए कही ये बात, एक बार आगे बढ़ने पर पीछे नहीं जाती हैं...

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के चैनपुरा गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और टोंक कलेक्टर टीना डाबी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. चौपाल में बिजली, पानी, सड़क और पेयजल जैसी समस्याओं को लेकर 57 प्रकरण दर्ज किए गए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBhupendar singh solanki
Published: May 13, 2026, 01:22 PM|Updated: May 13, 2026, 01:22 PM
मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने चौपाल में किस DM के लिए कही ये बात, एक बार आगे बढ़ने पर पीछे नहीं जाती हैं...
Image Credit: Tonk News

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के चैनपुरा गांव में ग्राम विकास रथों से सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ जनता तक पहुंचाने और ग्रामवासियों के समाधान के लिए रात्रि चौपाल आयोजित हुई.

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला
रात्रि चौपाल में सोमवार की रात जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह टोंक डीएम है, एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटती है. आप लोग सोच लो मामला 150 बीघा चरागाह से अतिक्रमण हटाने का है, यह सुन टीना डाबी भी चौपाल में मुस्कराने लगी.

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समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार
इस दौरान यहां सभी महकमों के अधिकारी मौजूद रहे. इस चौपाल में जंहा बिजली ,पानी और सड़क जैसी समस्याओं से निजात दिलाने को ग्रामीणों ने गुहार लगाई और 57 प्रकरण दर्ज किए गए. वहीं, गांव की 150 बीघा चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया.

ग्रामीणों ने रखी ये मांगें
चैनपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, चैनपुरा के तालाब को मॉडल तालाब बनाने, आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, खेतों में जाने का रास्ता दिलाने, हैडपंप लगवाने, पेयजल समस्या का समाधान करवाने, कम वोल्टेज की विद्युत सप्लाई आने, पेंशन दिलवाने, पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने, आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत करवाने की मांग की.

समस्याओं का समाधान करने का दिया आश्वासन
कैबिनेट मंत्री ने सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा कि जलदाय मंत्री ने जंहा राजस्थान सरकार के प्रयासों को जनहित के प्रयास बताते हुए सराहा. वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक ही दिन में दो बार एक साल सोना नहीं खरीदने, वर्क फॉर्म होम, विदेश यात्राएं टालने ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग की अपील को राष्ट्रहित में बताते हुए कहा कि चीन युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अनाज बचाने को एक दिन के उपवास की अपील की थी.

बीते दिनों भी टोंक कलेक्टर टीना डाबी निवाई के कैरोद में रात्रि चौपाल ले रही थीं. वहीं, गांव में अतिक्रमण और सकरे रास्तों से परेशान एक बुजुर्ग टीना डाबी के सामने पंहुचे और माइक पकड़कर कहा कि आपका बहुत नाम सुना था, आपको हमने टीवी और मोबाइल पर देखा था आपका नाम राज्य में ही नहीं देशभर में जाना जाता है. आपसे हमें बहुत उम्मीद है. गांव की सड़क सकरी है या तो इसे चौड़ी करवा दीजिए या फिर गांव के बाहर से रास्ता निकाल दीजिए, ऐसा सुन चौपाल में जिला कलेक्टर टीना डाबी मुस्कराने लगीं थी.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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