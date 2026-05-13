/मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने चौपाल में किस DM के लिए कही ये बात, एक बार आगे बढ़ने पर पीछे नहीं जाती हैं...

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के चैनपुरा गांव में ग्राम विकास रथों से सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ जनता तक पहुंचाने और ग्रामवासियों के समाधान के लिए रात्रि चौपाल आयोजित हुई.

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला

रात्रि चौपाल में सोमवार की रात जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह टोंक डीएम है, एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटती है. आप लोग सोच लो मामला 150 बीघा चरागाह से अतिक्रमण हटाने का है, यह सुन टीना डाबी भी चौपाल में मुस्कराने लगी.

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समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार

इस दौरान यहां सभी महकमों के अधिकारी मौजूद रहे. इस चौपाल में जंहा बिजली ,पानी और सड़क जैसी समस्याओं से निजात दिलाने को ग्रामीणों ने गुहार लगाई और 57 प्रकरण दर्ज किए गए. वहीं, गांव की 150 बीघा चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया.

ग्रामीणों ने रखी ये मांगें

चैनपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, चैनपुरा के तालाब को मॉडल तालाब बनाने, आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने, खेतों में जाने का रास्ता दिलाने, हैडपंप लगवाने, पेयजल समस्या का समाधान करवाने, कम वोल्टेज की विद्युत सप्लाई आने, पेंशन दिलवाने, पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने, आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत करवाने की मांग की.

समस्याओं का समाधान करने का दिया आश्वासन

कैबिनेट मंत्री ने सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा कि जलदाय मंत्री ने जंहा राजस्थान सरकार के प्रयासों को जनहित के प्रयास बताते हुए सराहा. वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक ही दिन में दो बार एक साल सोना नहीं खरीदने, वर्क फॉर्म होम, विदेश यात्राएं टालने ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग की अपील को राष्ट्रहित में बताते हुए कहा कि चीन युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अनाज बचाने को एक दिन के उपवास की अपील की थी.