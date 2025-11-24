पहाड़ियों से निकला तेंदुए का शावक पहुंचा खेत में… किसानों की धड़कनें बढ़ीं

Tonk News: टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में बस्सी गांव के पास खेड़ीमानपुर रोड पर देर शाम को एक रोचक और भयभीत कर देने वाली घटना हुई. खेत पर गेंहू की फसल की रखवाली कर रहे किसान हीरालाल डोई और मुकेश प्रजापत के पास अचानक एक लेपर्ड (तेंदुए) का शावक आ गया.

किसानों ने बताया कि शनिवार शाम को खाना खाने के बाद वे रोजाना की तरह रखवाली करने गए थे. रात करीब सात बजे, एक मादा लेपर्ड का शावक उनके पास आकर हठखेलियां करने लगा.

डर के बीच दुलार और वन विभाग को सूचना

शावक को अचानक देखकर किसान पहले तो डर गए. उन्हें आशंका थी कि कहीं उसकी मां आसपास ही न हो और उन पर जानलेवा हमला कर दे. हालांकि, काफी देर तक शावक की मां नज़र नहीं आने पर किसानों ने राहत की सांस ली और फिर उस शावक को गोद में लेकर खूब दुलारा.

किसानों ने अनुमान लगाया कि या तो यह शावक अपनी मां से बिछुड़कर खेतों में आ गया, या फिर उसकी मां का मूवमेंट इधर रहा होगा और यह शावक यहीं छूट गया. इस अद्भुत घटना के बाद, किसानों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया. रात में ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए.

वन विभाग के रेंजर धारीलाल बैरवा ने बताया कि शावक अनुमानतः 5 से 7 दिन का है और उसे उसकी मां के पास ही छोड़ दिया जाएगा, ताकि वह वापस उससे मिल सके.

लेपर्ड मूवमेंट से किसानों में भय

किसानों ने बताया कि बस्सी और आसपास के क्षेत्रों में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बना हुआ है. पहले भी एक बघेरे के बच्चे को पिंजरे लगाकर पकड़ा गया था, लेकिन आवाजाही अब भी जारी है. बस्सी, सिरस, बारेड़ा, बहड़, मंडालिया सहित आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ियां होने के कारण लेपर्ड इन गांवों में अक्सर दिखते हैं और पशुओं व जंगली जानवरों को शिकार बनाते हैं.

इस निरंतर मूवमेंट के कारण खेतों की रखवाली कर रहे किसानों में अब भय का माहौल है और वे खेतों पर जाने से कतरा रहे हैं. गनीमत यह रही कि अब तक किसी व्यक्ति पर लेपर्ड ने हमला नहीं किया है.

