ओबीसी आरक्षण पर बड़ा मंथन! मोहन मोरवाल ने जनप्रतिनिधियों से मांगे सुझाव

Rajasthan News: टोंक में ओबीसी आयोग के सदस्य मोहन मोरवाल ने स्थानीय निकायों में राजनैतिक प्रतिनिधित्व हेतु जनसंवाद किया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार,जनसंख्या अनुपात और उप-वर्गीकरण जैसे सुझावों के आधार पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी ताकि पिछड़ा वर्ग सशक्त हो सके.

Published: Dec 27, 2025, 11:08 AM IST

Tonk News: राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग के सदस्य मोहन मोरवाल ने जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया.इस परिचर्चा का मुख्य केंद्र नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर पर्याप्त राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिलाना रहा.

जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य
आयोग के सदस्य मोरवाल ने स्पष्ट किया कि इस संवाद का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के ग्रामीण और शहरी निकायों में ओबीसी वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन करना है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना,माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयोग को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके आधार पर स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का कोटा और स्वरूप तय किया जा सके. आयोग एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक फॉर्मूले पर काम कर रहा है ताकि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े इस वर्ग का राजनैतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके.

जनप्रतिनिधियों और संगठनों के महत्वपूर्ण सुझाव
परिचर्चा में देवली-उनियारा विधायक राजेन्द्र गुर्जर, निवाई विधायक रामसहाय वर्मा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. वक्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए.मूल ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच उप-वर्गीकरण की मांग उठाई गई ताकि अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सके. कई प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि राजस्थान में भी तमिलनाडु की तर्ज पर ओबीसी आरक्षण व्यवस्था को मजबूती से लागू किया जाना चाहिए. स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित करने की अनुशंसा की गई.अति पिछड़ी जातियों के लिए पृथक कोटा, जो जातियां राजनैतिक रूप से बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं पा रही हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया.

आगामी कदम
कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, सीईओ परशुराम धानका और एएसपी रतनलाल भार्गव भी मौजूद रहे. आयोग अब तक संभाग स्तर पर अपने दौरे पूरे कर चुका है. प्राप्त सुझावों और संकलित आंकड़ों के आधार पर एक समग्र रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जो भविष्य में होने वाले स्थानीय चुनावों की दिशा तय करेगी.

