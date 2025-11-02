Zee Rajasthan
प्रधानमंत्री सहायता कोष ने टोंक की 'बहू' दिया नया जीवन! परिजनों ने PM मोदी का जताया आभार

Tonk News: टोंक की रहने वाली शिल्पा खान काफी समय से किडनी के रोग से परेशान थी लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से इलाज संभव नहीं पा रहा था.ऐसे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से तीन लाख की आर्थिक सहायता मिलने पर उसको नया जीवन मिल सका. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Nov 02, 2025, 06:54 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 06:54 PM IST

Tonk News: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष एक बार फिर से वरदान बना है. टोंक जिले के दूनी निवासी ईद मोहम्मद के परिवार के लिए जंहा टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश चन्द्र मीना के प्रयास रंग लाए.

आर्थिक समस्या के कारण किडनी ट्रांसप्लांट से वंचित अब दूनी टोंक निवासी शिल्पा खान के लिए सहायता कोष से किडनी ट्रांसप्लांट हेतु 3 लाख रुपये की राशि स्वीकृत होने के बाद परिवार की बहू का इलाज संभव हो सका.

आज शिल्पा खान का किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हो चुका है और वह अपने पीहर शाहपुरा में रह रही है. दूनी निवासी मुस्लिम परिवार के ईद मोहम्मद कायमखानी की बहू शिल्पा खान किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, उसके इलाज के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से तीन लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने के बाद शिल्पा ओर उसके परिवार ने पीएम मोदी और सांसद का आभार जताया है.

टोंक जिले के दूनी निवासी ईद मोहम्मद कायमखानी ने अपनी बहू की गंभीर बीमारी एवं कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा को दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद हरीश चन्द्र मीना ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अविलंब सहायता देने का अनुरोध किया ओर सांसद के इस प्रयास के फलस्वरूप प्रधानमंत्री सहायता कोष से उक्त राशि रोगी के गुर्दा प्रत्यारोपण (Renal Transplant) के उपचार हेतु स्वीकृत की गई है.

यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से जारी की गई है. इस आर्थिक सहयोग से शिल्पा खान के उपचार हेतु बड़ी राहत मिली है और उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सांसद हरीश चन्द्र मीना के प्रति आभार व्यक्त किया है.

