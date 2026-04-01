टोंक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, 6वीं की किताबें 7000 रुपये तक, बिल वायरल

Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में निजी स्कूलों की मनमानी का एक बिल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 6वीं कक्षा की किताबों का करीब 7000 रुपये की हैं.
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Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अभिभावकों का आरोप है कि कई निजी विद्यालय नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की किताबें और ड्रेस तय दुकानों से ही खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ स्कूल तो अपने ही परिसर में किताबें और यूनिफॉर्म बेचकर सीधे तौर पर मोटी कमाई कर रहे हैं.
मामले ने तूल तब पकड़ा जब एक अभिभावक ने 6वीं कक्षा की किताबों का करीब 7000 रुपये का बिल सोशल मीडिया पर साझा किया. बिल वायरल होते ही अन्य अभिभावकों ने भी सामने आकर अपनी परेशानी बताई.
किताबों और ड्रेस के नाम पर डाला जा रहा आर्थिक बोझ
उनका कहना है कि हर साल किताबों और ड्रेस के नाम पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों की कमर टूट रही है. अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन खुले बाजार से सस्ती किताबें या वैकल्पिक विकल्प लेने की अनुमति नहीं देता और केवल अपनी तय दुकानों या स्कूल से ही खरीदने के लिए बाध्य करता है. इससे न केवल प्रतिस्पर्धा खत्म होती है, बल्कि कीमतें भी मनमाने तरीके से बढ़ाई जाती हैं.
कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग
इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है और निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है. अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर नियंत्रण बेहद जरूरी है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी राजेश शर्मा ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा है कि यदि जांच में कोई स्कूल दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्कूल की मान्यता रद्द करना भी शामिल है.
अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है. यदि इस मामले में सख्ती होती है तो जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लग सकती है, वहीं अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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