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सचिन पायलट ने BJP पर साधा निशाना, कहा- नरेगा का नाम बदलकर मोदी सरकार ने पाखंड रचा

Tonk News: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट टोंक के दो दिवसीय दौरे पर रहे. उन्होंने BJP पर निशाना साधाते हुए कहा कि सरकार चुनावों से दूर भाग रही है और नरेगा का नाम बदलकर मोदी सरकार ने पाखंड रचा है.   
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByBhupendar singh solanki
Published:Apr 13, 2026, 03:29 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 03:29 PM IST

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सचिन पायलट ने BJP पर साधा निशाना, कहा- नरेगा का नाम बदलकर मोदी सरकार ने पाखंड रचा

Tonk News: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट दो दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे थे. आज दूसरे दिन के दौरे के दौरान टोंक सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात करी और उनकी समस्याओं को सुना. सचिन पायलट ने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान सब लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द राजस्थान में नगर परिषद और पंचायत चुनाव करवाए जाए.

उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासक लगे हुए हैं, वो अधिकारी जनता का काम नही कर रहे हैं. जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ना तो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, ना ही नगर परिषद के और ना ही पंचायत के ना जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है. कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं हो रहे.

जल्द से जल्द राजस्थान में नगर निकाय पंचायत राज चुनाव हो और जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर जाए वह जनता का काम कर सके. मैं जानता हूं भाजपा की सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती क्योंकि भाजपा सरकार जानती है कि उनके जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर नहीं जा सके इसलिए सरकार बार-बार चुनाव टाल रही है. मैं कल जिन गांव का दौरा किया था, वहां अब तक भी नरेगा का काम नहीं हुआ है. केंद्र सरकार ने जो नरेगा का नाम बदलकर पाखंड रचा था, वो अब सामने आ गया.

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जहां-जहां भी कांग्रेस के विधायक या सांसद चुनकर गए वहा कोई भी काम नहीं हो रहा है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे काम है, जो अभी भी रुके हुए हैं. सचिन पायलट जी ने अपने टोंक दौरे के दूसरे दिन सोमवार को टोंक सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए है कहा कि प्रदेश में सभी की मांग है कि शहर में और गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं और जो जनता के रोज के काम होते हैं, उसको अधिकारी ढंग से हल नहीं कर पाएंगे, तो सबकी मांग है, जनता की मांग है और हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में चुनाव हों.

उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है, ना तो छात्रसंघ के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगरपालिका के हुए हैं, ना पंचायत के हुए हैं, तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में अंकित है, वो कैसी होगी.
ना जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और ना जाने सरकार क्या कर रही है. कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी. उसके बाद भी यहां चुनाव नहीं कराए गए तो सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हों ताकि अपने वार्ड में मेंबर्स अपने निगम, परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं ताकि जनता के काम रोज हों.

अब छोटे-छोटे कामों के लिए कलेक्टर, एसपी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं इसलिए लोगों में नाराजगी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं. सभी का मन है कि चुनाव हों और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती. चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं. इस डर से वह बार-बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं. सबका मन है. हम कोर्ट-कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव हों.

बाकी यहां जो आम जन समस्या रहती है, उसका निराकरण करने के लिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में हम रहते हैं लेकिन प्रदेश में मैं जिन गांव में कल गया, किसी भी गांव में नरेगा का काम चल नहीं रहा है लगभग समाप्त है तो नरेगा का नाम बदलकर जो केंद्र सरकार ने पाखंड रचा था, वो अब सामने आ गया. हम शुरू से कहते थे नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नरेगा को समाप्त करना उद्देश्य है. आज इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों-लाख लोग रोज दिहाड़ी में कुछ पैसा कमाकर अपने घर जाते थे.

आज राजस्थान में लगभग नरेगा बंद हो गया. अब पूरे देश में ये हालात हो गए हैं तो आपने नरेगा को बंद कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए आप पैसा दे नहीं रहे हैं. चुनाव पंचायतों के आप करा नहीं रहे हैं। तो विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है तो सिर्फ मैनेजमेंट कर-कर इश्तहार और अखबार पोस्टर छाप कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं.

इतनी घोषणाएं हो गई, अब जो बजट घोषणा हो रही है, कितनी कारगर हो रही है? 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी. अब ढाई साल पूरे हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है? तो सरकार की जो काम करने का तरीका है, वो जनता के हित में नहीं है. सब देख चुके हैं लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करें.

आगे गर्मी में पेयजल की व्यस्था को लेकर कहा कि अभी अगले दो-चार हफ्तों के अंदर भारी किल्लत होने वाली है तो सरकार को एहतियात बरत कर पहले से ही वॉटर सप्लाई, टैंक, वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन, पाइपों की मरम्मत और अधिकारियों को पहले सचेत करना पड़ेगा कि हम दो महीने कैसे टैकल करें इसको? उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगा.

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