Tonk News: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के बाद अब प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच सवाई माधोपुर के एक होटल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें भाजपा प्रत्याशी स्विमिंग पूल में आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के बाद संभावित राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है. इसी दौरान होटल में ठहरे प्रत्याशियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. इनमें भाजपा प्रत्याशी अन्य लोगों के साथ होटल के स्विमिंग पूल में नजर आ रहे हैं.

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बाड़ेबंदी के बीच होटल की तस्वीरों से बढ़ी सियासी हलचल

चुनाव के बाद बाड़ेबंदी को लेकर राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है. प्रत्याशियों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की राजनीतिक उठापटक से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है. सवाई माधोपुर के होटल से सामने आई इन तस्वीरों ने अब बाड़ेबंदी की चर्चाओं को और हवा दे दी है.

तस्वीरों की तारीख और प्रत्याशियों की संख्या पर पुष्टि नहीं

हालांकि, सामने आई तस्वीरें कब की हैं और होटल में कितने प्रत्याशी मौजूद हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है. वहीं, तस्वीरों को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं. नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब सभी की नजरें आगे बनने वाले राजनीतिक समीकरण और बोर्ड गठन पर टिकी हुई हैं.

14 सितंबर को खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का राज

नगर निकाय चुनावों को लेकर दो चरणों में मतदान होने के बाद चुनावी मैदान में खड़े प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में बंद है और कल सोमवार यानी 14 सितंबर को मतगणना के बाद चुनावी मैदान में खड़े सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा. सवाई माधोपुर जिले में 6 नगर निकाय है, जिनमें संभावना यही लगाई जा रही है 4 में भाजपा और दो में कांग्रेस का बोर्ड बन सकता है. हालांकि बोर्ड बनाना निर्दलीयों पर निर्भर रहेगा.

4 निकायों में BJP तो 2 में कांग्रेस के बोर्ड की चर्चा

सवाई माधोपुर नगर परिषद ,बौंली , बामनवास और खंडार में भाजपा का बोर्ड बनाना तय माना जा रहा है. वहीं, गंगापुरसिटी ओर वजीरपुर में कांग्रेस अपना बोर्ड बना सकती है. हालांकि सभी निकायों में भाजपा और कांग्रेस निर्दलीयों के भरोसे ही बोर्ड बना पाएगी. जिले की सभी 6 निकायों के 215 वार्डो में 1143 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला कल मतगणना के बाद साफ हो जाएगा. सवाई माधोपुर नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी की शाख दांव पर है.

बोर्ड गठन की जंग में दिग्गजों की साख दांव पर

वहीं, कांग्रेस से पूर्व विधायक दानिश अबरार की साख दांव पर है , खंडार में भाजपा के खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल की ओर कांग्रेस से पूर्व विधायक अशोक बैरवा की साख दाव पर है. बौंली और बामनवास में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा व भाजपा से पूर्व प्रधान राजेन्द्र मीणा ओर भाजपा के प्रदेश मंत्री सीताराम पोषवाल की साख दाव पर है. वहीं, गंगापुर सिटी ओर वजीरपुर में बोर्ड बनाने को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर व कांग्रेस से विधायक रामकेश मीणा की साख दाव पर है. दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर रखी है.

छह निकायों में मतगणना की तैयारियां पूरी

वहीं, निर्दलीयों पर भी नजर रखी जा रही है, जिले की सभी 6 निकायों की मतगणना को लेकर प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है. जिले के छह नगरीय निकायों के लिए निर्धारित मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी नगर परिषद सवाई माधोपुर की मतगणना महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, साहूनगर, कमरा नं. 14 में 1 से 60 वार्डो की14 टेबल पर होगी. नगर पालिका खंडार की राजकीय महाविद्यालय, खंडार के हॉल नं. 1 में 1 से 25 वार्डो की मतगणना 5 टेबल पर होगी.

नगर पालिका बौंली की राजकीय महाविद्यालय, बौंली के कमरा नं. 2 में 1 से 25 की मतगणना 5 टेबल पर होगी. नगर परिषद गंगापुर सिटी की मतगणना गंगापुर सिटी में दो कक्षों में मतगणना होगी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर सिटी में वार्ड 1 से 30 के लिए न्यू हॉल नं. 1 में 7 टेबल पर और वार्ड 31 से 60 के लिए कमरा नं. 31 में 7 टेबल पर होगी.

डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी मतगणना

वहीं, नगर पालिका वजीरपुर की राजकीय कन्या महाविद्यालय,वजीरपुर के कमरा नं. 3 में वार्ड 1 से 25 की मतगणना 5 टेबल पर होगी. इसी तरह नगर पालिका बामनवास की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बामनवास कमरा नं. 2 में वार्ड 1 से 20, 5 टेबल पर होगी. सभी नगरीय निकायों में एक वार्ड के लिए एक मतगणना टेबल निर्धारित की गई है, जिस वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं. वहां, सभी मतदान केन्द्रों के मतों की गणना उसी टेबल पर की जाएगी. प्रत्येक अभ्यर्थी संबंधित वार्ड के लिए एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों की गणना से होगी. इसके लिए पृथक टेबल निर्धारित नहीं की जाएगी, बल्कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की टेबल पर ही डाक मतपत्रों की गणना होगी.